रजत जुबिली की निवासी बीना मृधा ने अपने गांव की समस्याओं को संक्षेप में बताया: “यहां कोई अस्पताल नहीं है, केवल गोसाबा में एक बड़ा अस्पताल है. वहां पहुंचने के लिए आपको दो नावें और वैन बदलकर जाना होता है. बाघों और मगरमच्छों का ख़तरा रहता है, जो अक्सर हमारे लोगों और मवेशियों को मार देते हैं. हमें अपने चावल की भी सही क़ीमत नहीं मिल रही है. मात्र 650 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास क़ीमत मिलती है, जबकि बाज़ार का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल है. सरकार को हमसे अनाज ख़रीदना था, लेकिन वह भी रुक हो गया है. खाद्य सुरक्षा कार्ड त्रुटियों से भरे हुए हैं, इसलिए हममें से कई लोगों को अपने हक़ का राशन भी नहीं मिल पाता है. हमारी सड़कों को चौड़ा करने और नदी के स्तर से ऊंचा बनाने की ज़रूरत है.”

बीना गांव में उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी पर भी अफ़सोस जताती हैं. “मेरी बेटी कोलकाता में पढ़ती है, जहां हमने बहुत ख़र्च करके उसका दाख़िला कराया है. मछली पकड़ने या शहद इकट्ठा करने के अलावा यहां कोई काम ही नहीं है.”