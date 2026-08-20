अरब सागर जूं लहरूं हिकु दफ़ो वरी कंधीअ ॾांहुं वधनि पियूं ऐं पाण सां गॾु वारीअ जे भिटनि ऐं तांघे भाङनि खे पाईंदियूं पियूं वञनि। इहे वाहुड़ पालघर ज़िले जे डहाणू खाड़ी जा आहिनि। अमिता तांडेल जी निंड फिटल रहे थी। हूअ वीर जो इंतिज़ारु करे रही आहे ऐं केतरनि ई दफ़े पाण खे जाॻाइण जे लाइ अलार्म पिणु लॻाईंदी आहे। मथे ते बैटरीअ वारी टॉर्च अथसि ऐं कुल्हे ते 10-15 किलें जो ॼारु लटिकाए करे हूअ अधु राति बैदि ऊंदहि में निकरी वेंदी आहे। अटिकल 400 मीटरनि जी दूरी ते कंधीअ ते ॿीं ज़ालि संदसि इंतिज़ारु करे रही हूंदी आहे। “असां केतिरनि ई सालनि जे आज़मूदनि में चंड जे मिज़ाजनि खे पढ़ण सिखियो आहे। इन्हीअ मां ई असांखे वीर ऐं अलुड़ जी समक पवंदी आहे।”

“असां जी बिरादरी में, ॿार पंहिंजे माउ पीउ खे मछियूं मारींदे ॾिसी वॾा थियनि था। मुंहिंजो पीउ मूंखे 15 सालनि जी उमिरि में पाण सां गॾु वठी वेंदो हो। हुन मूंखे लहरुनि जे चढ़ण ऐं लहण खां वठी खाड़ीअ में मछियुनि जी अचु वञ जी जायुनि बाबति ॿुधायो हो।” 60 सालनि जी अमिता तक़रीबनि पंज ॾहाका पंहिंजे पीउ वांगुरु लहरुनि खे समुझण में गुज़ारे छडि॒या।

वाहुड़ जे किनारे ते, हूअ ऐं बि॒यनि औरतुनि 10 x 20 फ़ुट जे ॼार खे सुलझाए करे पाणी में विझी छडि॒यो। जल्दु ई उहे ॼार खे ॿिन्ही पासनि खां झले करे दरियाह में घिड़ण लगि॒यूं। हिक बि॒ए खां अटिकल 30 फ़ुट जी दूरी रखंदे हूअ पाणीअ में ॼारु पोखे थी ऐं उन खे छिकंदी आहे। ॼार में छा पियो फासे, इन जो अंदाज़ो डि॒सी करे न पर महिसूसु करे वधीक थो थिएसि।



“राति जो तव्हां नथा ॾिसी सघो त तव्हां जे पेरनि हेठां छा आहे।आमच्या कपाळाला बॅटरी असते. फक्त लाईटच्या सिग्नलवर चालते [असीं पंहिंजे मथे ते बैटिरी लैम्प ब॒धंदा आहियूं, उन जी टिमटिमाईंदड़ रोशिनी ई वाहिदु शइ आहे जेका असां खे हलण में बराबरि मददु करे थी]।” हिते छोलियुनि में तिख हूंदी आहे ऐं हिकु लापरवाही सां बि तव्हीं थाबि॒ड़जी वेंदा। हिते सलामतीअ जी ख़ातिरी नाहे। केतिरनि ई दफ़े असांजे कंधु ताईं पाणी हूंदो आहे, वरी बि असां कमु कंदा रहंदा आहियूं छाकाणि त जेकॾहिं असां मछीअ खां सवाइ वापसि वियासीं त उन ॾींहुं कमाई न थींदी।” अमीता अक्सरि चार कलाकनि खां बि वधीक वक़्तु पाणीअ में गुज़ारे थी, जेसीं हथनि में मछियुनि जो बारु, तइदाद जी झझाई जो अंदाज़ो न डि॒ए।

उन्हनि वांगे बि॒या बिना बे॒ड़ीअ वारा मुहाणा डहाणू तालुक़े जे वरोर ॻोठ में कुझ ई मीटरनि जी दूरी ते अटिकल 20 किलोमीटरनि जे पंध ते इन खाड़ी में हथनि सां मछियूं पकड़ण जे लाइ ईंदा आहिनि। इहो वीराएं इलाइक़े जो हिस्सो आहे, जेको वीर जे दौरानि नज़रु अचे थो ऐं अलुड़ महिल ॿुॾी वेंदो आहे। अमिता पुछे थी, “जेकड॒हिं मां समुंड में न वञां, त असीं दाणो पाणी कीअं हलाईंदासीं?”