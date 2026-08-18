आज के बखत मं ओला ये बात जियादा चिंता मं डार देथे, के वाढवन बंदरगाह बर एक ठन बड़े ढांचागत योजना (इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान) आवत हवय, जेकर 17, 471 हेक्टेयर के फैलाव इही समुद्र तटीय इलाका (इंटरटाइडल ज़ोन) मं हवय. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) अऊ महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएम बी) के बीच मं जन-निजी भागीदारी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) ले भारत के 13 वां बड़े बंदरगाह बनही. ये ह समंदर के भीतर बनाय जवेइय्या एक ठन कृत्रिम टापू (आर्टिफिशियल आइलैंड) मं बने सबले बड़े कंटेनर परियोजना होही, जेकर बर अरब सागर के 1, 448 हेक्टेयर जमीन ला पाट के बनाय जाही. ये ह दुनिया के सबले गहिर बंदरगाह मन ले एक होही,जेकर ले बहुत बड़े मालवाहक जहाज मन ला उतारे जा सकय.

ये बखत के अनुमान मुताबिक, ये योजना के पहिला चरन साल 2029 मं अऊ दूसरा चरण साल 2037 तक पूरा करे जाना हे. 76.220 करोड़ रूपिया के लागत वाले ये योजना ले 10 लाख ले जियादा सीधा-सीधा अऊ दूसर जरिया ले रोजगार मिले के आस हवय अऊ संगे संग मछुआरा समाज बर मुआवजा अऊ हुनर बढ़ाय के काम घलो करे जाही.

महाराष्ट्र सरकार ह अपन वादा ला फिर ले दुहराय हवय. राज सरकार के कहना हवय के पुनरवास, कौशल प्रसिच्छन, आईटीआई के आधुनिकीकरन अऊ एक ठन मछुआरा संस्थान के माध्यम ले, ओमन ये बात ला पक्का करे बर प्रन करे हवंय के “हमर मछुआरा मन, हमर जवान लइका मन, ये तरक्की के सिरिफ गवाह झन बनंय, फेर एकर पहिली अऊ सबले बड़े फायदा लेवेइय्या घलो बनंय.”

इहाँ के लोगन मन ला संदेह हवय. डोंगा मालिक अऊ मछुआरा, 45 बछर के विजय विंडे कहिथे, “जेएनपीटी बंदरगाह ला देख लेवव, ये योजना के बाद मछुआरा परिवार के कोनो ला नउकरी नइ मिलिस. वो मन नउकरी अऊ मुआवजा बर अदालत मं लड़त हवंय. सब्बो बड़े योजना मन के इहीच हाल हवय.”

अमिता कहिथे, “हमर लइका मन पहिलीच ले बोइसर इंडस्ट्रियल एरिया के कारखाना मन मं मजूरी करत हवंय. फेर ओ मन ला मछरी धरे घलो आथे. खाय-पीये के जिनिस अतक महंगा हवय के तेल बिसोय घलो मुस्किल आय. साग-भाजी हमर बर महंगा हवय. समंदर ले जेन कुछु घलो कमाथन, उहिच ले घर के चूल्हा जलथे.”

कभू-कभू हमन ला 200 ले 300 रूपिया मिलथे, त कभू ओकर घलो कम, फेर “समुद्राने माला माझ्या बायपन डिले मुक्त केले [समंदर ह मोला महतारी माटी होय के गम कराइस अऊ आजादी दीस].” 2 झिन दरूहा घरवाला ले बिहाव के बाद, आखिर अमिता ह अपन बेटा ला अकेल्ला, सिरिफ हाथ ले मछरी धरे के कमई ले पालिस-पोसिस.

“मंय ये समंदर ला बचपना ले देखे हवं. मंय इहाँ गाँव के आने लइका मन संग खेलत रहंय, तइरत रहंय अऊ केंकरा धरत रहंय. वो जमना मं मोर दाई-ददा आधा रतिहाच मं जग जावत रहिन. वो मं मोला हाथ धरके मछरी धरे के हुनर ला सिखाइन.”