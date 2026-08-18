बाकिर अब वाधवन बंदरगाह के बड़हन योजना चलते ई सवाल अमिता के आजकल बेर-बेर सतावे लागल बा. बंदरगाह के ई परियोजना ओही ज्वार-भाटा वाला इलाका में 17,471 हेक्टेयर में फइलल बा. बता दीहीं कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) आ महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) मिलके ई बंदरगाह बनाई लोग, जे देस के 13वां बड़हन बंदरगाह होई. ई समुंदर के बीच बनत कृत्रिम टापू पर देस के सभसे बड़ कंटेनर परियोजना होई. एह खातिर अरब सागर के 1,448 हेक्टेयर जमीन पाट के नया जमीन बनावल जाई. एकरा अलावा ई दुनिया के सबसे गहिर बंदरगाह में से एगो होखे वाला बा, जहंवा बहुते बड़ मालवाहक जहाजो आसानी से आ-जा सके.

अभी के हिसाब से परियोजना के पहिल चरण 2029 तक आ दूसर 2037 तक पूरा होखे वाला बा. 76,220 करोड़ के इ परियोजना से 10 लाख से जादे लोग के सीधा आ परोत्र रोजगार मिले के दावा बा. मछुआरा लोग के मुआवजा देवे आ उनकर हुनर बढ़ावे खातिर ट्रेनिगों देवे के बात कहल गइल बा.

महाराष्ट्र सरकार आपन वादा दोहरवले बिया. सरकार के कहल बा कि पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई के बेहतर बनावल आ मछली पानल खातिर अलग संस्थान के जरिए ऊ ई पक्का करी कि “हमार मछुआरा आ हमार युवा, एह तरक्की के खाली देखे वाला ना, बलुक एकर सबसे बड़ फायदा पावे वाला होखे.”

स्थानीय लोग के संदेह बा. 45 साल के नाव वाला मछुआरा विजय विंडे कहेने कि, "जेएनपीटी बंदरगाह में देखीं, मछरी मारे वाला परिवार के एको सदस्य के ए परियोजना के बाद कवनो काम नईखे मिलल. ऊ लोग नौकरी आ मुआवजा खातीर कोर्ट में लड़ाई लड़त आईल बाड़े. हर मेगा परियोजना के इहे कहानी बा."

हमहन के लइका पहिलहीं से बोइसर औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्री में मजदूरी करत बाने. बाकिर ऊ लोग मछरी मारे के भी जानेने. राशन के दाम एतना ढेर बा, तेल जूरत नईखे. हमनी खातिर सब्जी महंग बा. हमनी के समुद्र से जवन भी कमाई करेनीके, ओही से चूल्हा चौकी चलत बा.'' अमिता कहेली.

"कवनो कवनो दिन हमके 200 से 300 रुपिया मिलेला, कुछ दिन ओहू से कम, बाकिर ए समुंदर से हमके आपन नारीत्व वापिस मिलल बा. ऐसे हमके आज़ादी मिलल बा." दूगो पियक्कड़ मरदन से बियाह कईला के बाद, अमिता अपना बेटा के खुद से पोसत बाड़ी, आ आमदनी के जरिया बा बस हाथे से मछरी पकड़ल.

"हम ए समुंदर के बचपन से देखत बानी. हम एहिजा खेलीं, नहाई आ पानी में पंवरी, दूसरे गांव के लईकन संगे केकड़ा पकड़ी. ओ दिन में हमार माई बाप आ दादा दादी राती के उठी जा लोग. ओ सबसे हम जाली से मछरी पकड़े के सीखनी.