ஜி. ஜனார்தன ரெட்டியின் வாழ்க்கை இதற்கு முன்பு இவ்வளவு சிறப்பானதாக இருந்ததில்லை.
வடக்கு பெங்களூரில் இருந்து 290 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கனிம வளங்கள் நிறைந்த பெல்லாரி மாவட்டத்தில் இருந்து கடந்த சில வருடங்களில் சீனாவிற்கு இரும்பு உலோகத்தை ஏற்றுமதி செய்ததன் மூலம் 42 வயதான கனிமத் தொழிலதிபர் மற்றும் கர்நாடக பாஜக அரசின் அமைச்சர் ஏராளமான செல்வத்தைக் குவித்துள்ளார்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு எதிர் தரப்பில் இருந்து விலகிய மன்ற உறுப்பினர்களை இணைத்து பெல்லாரி நகராட்சி சபையில் மொத்தம் உள்ள 35 உறுப்பினர்களையும் பாஜகவிற்கு ஆதரவாக மாற்றிவிட்டு வந்தார். மிடுக்கான உடை அணிந்து வந்த ரெட்டி கூறியது: “கடந்த ஐந்து வருடங்களில் நான் எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்தேன் என்று எனக்கே தெரியாது… தற்போது கடப்பாவில் (ஆந்திராவில் உள்ளது) 20,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஒரு எஃகு ஆலையைக் கட்டி வருகிறேன்.”
ஆட்சிக்கு வந்த சில வாரங்களிலேயே மாநிலத்திற்கான ஒரு கனிம வளக் கொள்கை வரைவை ரெட்டி கொண்டு வந்தார். அதன்படி, “மதிப்பு கூட்டுபவர்” எவர் விண்ணப்பித்தாலும் அவர்களுக்குப் புதிய கனிமச் சுரங்கங்கள் ஏலம் வழங்கப்படும்.
சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டுமெனில், இது தொழிலதிபர்களுக்குச் சாதகமான நடவடிக்கையாகும்.
“என்னுடைய சொத்து மதிப்பு ரூபாய் 1,500 கோடி இருக்கும்,” என்கிறார் ரெட்டி.
அது பெல்லாரியின் 15 லட்ச வாக்காளர்களில் 50% பேரின் மொத்த வருமானத்தை விடவும் அதிகமாகும். இது 1989ல் தன் நண்பர்கள் மூலம் 35,000 ரூபாய் திரட்டி ஒரு நிதி சேமிப்பு நிறுவனத்தைத் தொடங்கிய ஒரு காவலரின் மகனுக்கு நல்ல வருமானமே.
இன்று, ரெட்டியின் சொத்துகள் மூலம் இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள், எண்ணற்ற ஆடம்பர மகிழுந்துகள் மற்றும் தேர்தலுக்கு முந்தைய நாளில் தனது கட்சியின் மோசமான நிலையை தலைகீழாக மாற்றக்கூடிய அரசியல் பலம் ஆகியவை கிடைத்துள்ளன.
1999 வரை இந்தியாவின் அரசியல் வரைபடத்தில் பின்தங்கிய பெல்லாரி மாவட்டம் பெரிதாக அடையாளம் காணப்படாத ஒன்றாகவே இருந்தது மற்றும் காங்கிரஸின் வலிமையான இடமாகவும் இருந்தது. சுதந்திரத்திற்குப் பிறகான அனைத்து நாடாளுமன்றத் தேர்தலும் அக்கட்சிக்கு வெற்றியைத் தந்தது. மேலும் சுஷ்மா சுவராஜுக்கு எதிராக அங்கு போட்டியிட்ட அக்கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி தனது முதல் தேர்தல் வெற்றியை பெல்லாரியில் தான் பெற்றார்.
இன்று, நிலைமை பெரிதாக மாறிவிடவில்லை.
இன்று ரெட்டி மற்றும் அவரது அண்ணன் உட்பட மூன்று பேர் அந்த மாவட்டத்தில் இருந்து வந்து மாநில அமைச்சரவையில் அமைச்சர்களாக உள்ளனர். மாநிலத்தின் பாஜக அரசின் ஆட்சி அதிகார மையத்திலும் உள்ளனர்.
ரெட்டியின் அண்ணன் 2004ல் தங்கள் கட்சியின் முதல் நாடாளுமன்ற வெற்றியைப் பெற்றார். அத்துடன் ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடந்த தேர்தலில் உள்ளூர் எம்.எல்.ஏ-வின் சகோதரியும் பாஜகாவின் வேட்பாளருமான ஜே.சாந்தியை வெற்றி பெற வைப்பேன் என ரெட்டி உறுதியளித்துள்ளார்.