मई अऊ सितंबर के बीच काम बंद रहिथे, जब नदिया के तेज धार सेती डोंगा चलाय मुस्किल हो जावत रहिस. ये ह अक्टूबर अऊ अप्रैल के बीच फिर ले सुरु हो जावत रहिस, जेन बखत ब्यास नदी के पानी अधिकतर माढ़े रहय. संगत राम बताथें के आजादी के पहिली, नदिया पार कराय के भाड़ा एक आना (16 आना ले एक रूपिया) रहिस, ओकर बाद दू आना, अऊ 1947 के बाद चार आना (25 पइसा) – ये रेट ह कतको बछर तक ले चलिस. 1970 के सड़क के बाद ये ह आठ आना (50 पइसा) हो गीस, अऊ 1990 के सड़क के बाद तक आवत एक रूपिया हो गीस. वो ह कहिथे, “हमन सिरिफ दूरिहा ले अवेइय्या बहिर के लोगन मन ले पइसा लेवत रहेन.” इहाँ के बासिंदा मन बर सियारी अऊ उन्हारी दूनों सीजन के बाद फसल के एक हिस्सा, धन किसान जेन घलो कमावत रहिस, उहीच ओकर भाड़ा होवय.

जब घलो नदिया उफनय, त दिरियाच ह लोगन मन के आय जाय के अकेल्ला साधन होवत रहिस. साल 1947 के बिनासवाले पुर/ बाढ़ के बखत, जब भुंतर पुल गिर गीस, त कुल्लू के राजा भगवंत सिंह के आदेश मिले के बाद संगत राम के बड़े परिवार के कुछेक सदस्य भुंतर चले गीन. वो ह कहिथे, “पुल ला फिर ले बनाय मं तीन बछर लाग गे. वो बखत मं, हमन नदिया के दूनों पार मं पुल बने रहेन.”

संगत राम के भतीजा 53 बछर के गौतम राम सेती, सदियों जुन्ना पुस्तेनी पेशा ओकर काम रहिस. फेर जइसने वो ह 1980 के दसक मं ये काम सुरु करिस, येकर मान घटे लगिस. इहीच दसक मं केबल ट्राली आ गीस. ओकर बाद साल 2002 मं बजौरा मं पुल बं गीस. ते पायके, गौतम बर दिरिया अपन बउरे के जिनिस बन गे, समान अऊ लकरी ढोय बर, धन मछरी धरे बर. वो ह ये काम छोड़के शिक्षा विभाग मं बाबू के नऊकरी कर लीस. वइसे, 1995 के बाढ़ के सुरता आज घलो बने हवय. “मोर बबा सुंदरू राम अऊ कका, गशनू राम ला वो बाढ़ के बखत कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर ले काम बर सर्टिफिकेट मिले रहिस. वो मन भुंतर डिस्पेंसरी ले लोगन अऊ डॉक्टर मन ला बचाय रहिन अऊ दिरिया ले पानी मं बूड़े लाश मन ला निकारे रहिन जिहां कोनो घलो जाय के हिम्मत नइ करत रहय.”

दिरिया इहाँ के देवी-देंवता मन के घलो आय-जाय के एक ठन आम साधन रहिस. कुल्लू घाटी के एक ठन लोकप्रिय कहिनी के मुताबिक, प्राचीन काल मं संगत राम के पुरखा मन तइरके देवी सत्यवती ला लाय रहिन. गौतम कहिथें, “हमर राजा [कुल्लू के राजा] डेरी डहर के हुरला गाँव जावत रहिस अऊ हमर पीठ मं बइठके नदी पार करत रहिस. हमन कोनो घलो बखत सेती तियार रहत रहेन.”

दिरिया,, जेकर ले तारु परिवार मन अपन रोजी -रोटी चलावत रहिन, घर मं एक ठन खास जगा रहिस, जब वोला बउरे नइ जावत रहिस, त येला घाम ले बचाके राखे जावत रहिस.