मई आ सितंबर के बीच नाव के काम रुक जात रहे. एह घरिया नदी में बहुते उफान रहे के चलते नाव चलावल मुस्किल रहत रहे. अक्टूबर से अप्रिल के बीच, जब ब्यास नदी शांत हो जात रहस, काम फेरु सुरु हो जाए. संगत राम बतावेलन, आजादी से पहिले नदी पार करे खातिर एक तराई (सवारी) के एक आना (1/16) देवे पड़त रहे. ओकरा बाद किराया दू आना हो गइल, आ 1947 के बाद 25 पइसा. एतना किराया कइएक दसक ले रहल. 1970 के दसक में नदी पार करे खातिर 50 आ 1990 के दसक में एक रुपइया हो गइल. ऊ बतावेलन, “हमनी खाली दूर-दराज से आइल बाइलिए लोग से पइसा लीहीं.” गांव के लोग नदी पार करावे के बदले आपन खेत के रबी आ खरीफ फसल में से कुछ हिस्सा, चाहे किसान जवन भी उगावे, ओकर कुछ हिस्सा किराया के रूप में देवत रहे.

नदी के पानी तेज भइला पर, नदी पार करे के एकमात्र उपाय दिरिये बचत रहे. सन् 1970 के विप्लवकारी बाढ़ में जब भुनतार पुल टूट गइल, त संगत राम गोतिया-देयाद के लोग राजा भगवंत सिंह के कहला पर भनुतारे बस गइल. ऊ बतावेलन, “पुल बने में तीन बरिस लागल. तीन बरिस नदी के दुनो किनारा के बीच हमनिए इंसानी पुल रहीं.”

संगत राम के 53 बरिस के भतीजा, गौतम राम खातिर परिवार के सदियन पुरान पेशा उनकर रोजगार बनल. बाकिर जब ऊ 1980 क दसक में ई काम सुरु कइलन, ई पेशा के दिन लदे लागल. उहे जमाना में इहंवा तार से चले वाला ट्रॉली लागल. फेरु 2002 में बजौरा पुल बन गइल. अइसे में गौतम खातिर दिरिया अब खाली अपना काम खातिर रह गइल. ऊ एकरा से सामान आ लकड़ी ढोवे, मछरी मारे के काम करस. आखिर में ऊ ई सब छोड़ के शिक्षा विभाग में क्लर्क हो गइलन. बाकिर 1995 के बाढ़ उनका अबले याद बा. ऊ बतावेलन, “हमार दादा सुंदरु राम आ एगो चाचा गशनु राम के, ओह बाढ़ में कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर से सिफारिशी प्रमाण पत्र मिलल रहे.” ऊ लोग भुनतार डिस्पेंसरी से डॉक्टर आ मरीज लोग के बाढ़ से बचइले रहे. एतने ना, ऊ लोग नदी में तइरत लाश सब के दिरिया के मदद से बाहर निकलक, जहंवा केहू के जाए के साहस ना रहे.”

दिरिया, गांव के देवता लोग के भी खास सवारी रहे. कुल्लू घाटी के एगो प्रसिद्ध कथा बा कि पुरनका जमाना में संगत राम के पुरखा लोग तैर के नदी पार कइलक आ मैदानी इलाका से देवी सत्यमती के ले आइल. गौतम बतावेलन, “हमनी के राजा (कुल्लू के राजा) बावां किनारा, हुरला गांव जात रहस. ऊ हर बेरा हमनी के पीठ पर बइठा के नदी पार करावस. हमनी हर घड़ी, हर पल सतर्क आ तइयार रहत रहीं.”

तारू परिवार के पेट भरे वाला दिरिया के काम खतम भइला पर, धूप से दूर घर के भीतर जतन से रख देवल जाला.