सईद अहमद के कहनाम बा, “पहिले खुरजा में कोयला से चले वाला मोटा-मोटी 200 भट्ठी रहे.” भाई लोग में जादे सईदे ग्राहक लोग से बात करेलन. “भट्ठी में 120 घंटा ले बरतन पाकेला. करियर धुंआ चारो ओरी भर जाला. ई एकदम तगड़ा आ बिना रुके चले वाला काम रहल. केतना पीढ़ी से ई जिनगी के हिस्सा रहल बा.”

कोयला से चले वाला ई भट्ठी से पर्यावरण के नुकसान होत रहे आउर ई बहुते मिहनतो मांगत रहे. एह से सन् 1990 के बाद एकरा पर रोक लाग गइल. बाद में डीजल आ तेल से चले वाला भट्ठी से काम होखे लागल. एकरा शटल किल्न आ टनल किल्न कहल गइल. अब बरतन पकावे में दू से तीन दिन लागेला आउर खरचा भी कम हो गइल बा. सन् 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेस के बाद नैचुरल गैस के इस्तेमाल सुरु भइल. नवेद खान के इंडिया आर्ट सिरेमिक्स, जे 1972 से चल रहल बा, खातिर फायदेमंद साबित भइल. ऊ कहत बाड़न, “नैचुरल गैस के इस्तेमाल टिकाऊ बरतन बनावे ओरी बड़ा कदम बा. कम बरबादी में जादे माल बन पा रहल बा.”

बाकिर अहमद ब्रदर्स आउर दोसर छोट स्तर पर काम करे वाला कुम्हार लोग खातिर ई खबर बहुते भारी पड़ल.

अहमद के परिवार लगे 1946 से कोइला वाला डाउन-ड्राफ्ट (डीडी) भट्ठी रहल, जेकरा सन् 1990 के बाद से बंद कर देवल गइल. तबे से ऊ लोग गांव के दोसरा भट्ठियन पर निर्भर बा.

“हमनी लगे ना पइसा बा, ना गैस वाला प्लांट लगावे खातिर जगह,” सईद कहले. उनकर कोइला वाला भट्ठी घर के लगे ठाड़ बा, बेकार पड़ल. खुरजा के आसमान में अइसने चिमनियन के लाइन लागल बा, बाकिर सब ठप्प.

नेचुरल गैस के भट्ठी सस्ता आउर काम के त बा, बाकिर एकरा लगावे में दू से ढाई करोड़ के खरचा आवेला. कुम्हार लोग के पहुंच से ई बाहिर के बात बा. हमीद कहले, “छोट-छोट कुम्हार लोग के धंधा चलावे खातिर करजा लेवे पड़ल. बाकिर उधार चुकता ना कर पावे चलते मजबूरी में ओह लोग के काम छोड़ देवे पड़ल.”