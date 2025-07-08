മേഖലയിലെ യുദ്ധക്കാലത്ത്, ചംഗ്കിയിലെ കുംഭാരസ്ത്രീകളുണ്ടാക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങൾ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ, മേഖലയിൽ പരക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്തരം മൺകലങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല! ഏതെങ്കിലുമൊരു ഗ്രാമത്തെ അഗ്നിക്കും മറ്റ് ദുരന്തങ്ങൾക്കും ഇരയാവുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് സഹായവുമായി എത്തിയിരുന്നത്, ചംഗ്കിയിലുണ്ടാക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങളിലെ ധാന്യമായിരുന്നു. ചംഗ്കി പാത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും ഈടും വെളിവാക്കാൻ ഇതുതന്നെ ധാരാളമാണെന്ന് ആവോ ഗോത്രത്തിലെ സ്ത്രീകൾ എന്നോട് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു.
നൂറ്റണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ മൺപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊഴും പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുപോരുന്നു. “ഞങ്ങൾ ചക്രങ്ങളോ മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. തുടക്കം മുതൽ ഇത് കൈകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.” തിയമോംഗ്ല ലോംഗ്ചാരി പറയുന്നു. മൊകൊക്ചുംഗിലെ പാടങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, കാട്, നദീതീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നാണ് മണ്ണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഉയരം, മണ്ണ് എന്നിവയുടെ ചേർച്ചയാണ് ഈ കലങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിത്തീരുന്ന ഘടകങ്ങൾ.
“ഞങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മമ്മാരും അവരുടെ അമ്മൂമ്മമാരുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അതേ പരമ്പരാഗത മാതൃകയിലാണ് ഇപ്പൊഴും ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്” എന്ന് പറയുന്നു 55 വയസ്സുള്ള തിയമോംഗ്ല. നാഗാലൻഡിലെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ചുരുക്കം ചിലരിലൊരാളാണ്, അമ്മയോടൊത്ത് കഴിയുന്ന ആ സ്ത്രീ. പണ്ടെല്ലാം എല്ലാ വീടുകളിലും സ്ത്രീകൾ സ്വന്തമാവശ്യത്തിനും വിൽക്കാനും ഇതുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാലിന്ന്, നാഗാലൻഡിലെ ചംഗ്കി ഗ്രാമത്തിൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന 15 സ്ത്രീകൾ മാത്രമായി ബാക്കി.
നാഗാലൻഡിലെ തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഈ തനത് പാരമ്പര്യം തുടരുന്നതിലും, പരിശീലിക്കുന്നതിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുന്നതിലും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂവെന്ന്, ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പാരിയോട് പറഞ്ഞു. ഇതിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന അധികവരുമാനംകൊണ്ട് അവർ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റുമുള്ള പണം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.