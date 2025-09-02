ये कहिनी लिखे सेती भेंट-घाट मं सामिल बाकी दलित माईलोगन मन के जइसने अंजू घलो अपन जिनगी के कहिनी सुनावत थोकन घड़ी रुक जाथे. ओकर चुप्पी ओतकेच कुछु कहि जाथे जतक के ओकर बोली, चुप रहे के घड़ी मं वो मन कुछु गुनत मगन कस हो जाथें. ये घड़ी ओकर मन के हिरदे के पीरा ले लेके अकेल्लापन तक, कतको कोनहा तक छुवत रहिथे.

अपन दिमागी तनाव के सुभाव ले अनजान, अंजू ह हजारों दीगर दलित माईलोगन मन के जइसने अपन जिनगी के सबले कठिन बखत ला कभू घलो दिमागी बीमारी के आरो के रूप मं नइ देखिस. वइसे, दिमागी सेहत ले जुड़े समस्या मन ला लेके कोनो ठोस आंकड़ा नइ ये- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे मं दिमागी बीमारी ला सिरिफ ‘अच्छमता’ के बड़े बरग मं सामिल करे जाथे.

अंजू भावुक होके कहिथे, “मोर झगरा सिरिफ एकेच बात के रहिस, वो घलो दारू पीये के लत. जेन ला मानके नइ राख पाय के सजा मोला अकेल्ला दुख झेलत मिलत हवय.”

अपन दूनों बेटी मन ला पढ़ाय-लिखाय ह अंजू के हिरदे के चाह आय, फेर येकर ले ओकर दिमागी तनाव के कोनो निदान नइ निकरय. वो ह कहिथे, “मंय अपन जिनगी मं खुसी पाय के आस छोड़ दे हवं. अब आगू जेन कुछु करना हे, येकरे मन बर करे ला हवय. मोर जिनगी वइसने घलो नरक आय.”

अइसनेच अपन हाल ला अपन किस्मत मानके कलेचुप सहन करेइय्या 23 बछर के शिवानी घलो चमार समाज ले हवय. अयादनगर के वाल्मीकि मोहल्ला के बासिंदा शिवानी जब दसवीं क्लास मं रहिस,तभेच ओकर बिहाव अयादनगर मं कर दे गीस. वो अपन दसवीं के परिच्छा घलो दे नइ सकिस, काबर के बिहाव के तारीख तय होगे रहिस.

वो ह बीते आठ महिना ले खटिया धर ले हवय. देह अतक कमजोर होगे हे के कभू भिथि धरे चलथे, त हाथ घलो पिराय लागथे. वोला पहिली पीलिया बीमारी धर लीस ओकर बाद टीबी. वो ह दूनों बीमारी ले एके संग जूझत हवय.

जल्दी ठीक होय के आस करत शिवानी अपन बेटी ला छाती मं पोटार के धरे बर तरसत हवय. वो ह अपन आप ला अतक बेबस मसूस करथे अऊ ये बात ला घलो गम करथे के न त वो खुद के जतन करे पावत हे. न अपन तीन बछर के लइका के. खटिया (चारपाई) मं परे सुते हवय. वो अपन बेटी ला मीनार (घरघुंदिया) बनावत देखथे. कलेचुप आंसू ला पोंछथे, अऊ हिम्मत जुटाके धीरे ले उठ के बइठ जाथे.

शिवानी कहिथे,“बीमारी के पहिली मंय घर के बूता तुरते निपटा देववं. अब मोर हिस्सा के बूता घर के लोगन मन करथें. कभू-कभू अपन ला खटिया मं परे परे देख लाज के मारे जी कलबला जाथे, जब ससुराल के लोगन मन ला काम करत देखथों. मंय बस अतक चंगा हो जावं के घर अऊ परिवार के जिम्मेवारी उठाय लइक हो सकंव.”

बनेच बखत ले चलत आवत बीमारी सेती मोर जम्मो देह करिया परगे हवय. “मोला अपन आप ला दरपन मं देखे के घलो मन नइ करय.” उहाँ रहे शिवानी के सास तुरते कहे लगथे, “ये तो भारी सुग्घर रहिस, बीमारी सेती करिया परगे हवय.”