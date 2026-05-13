लोग धीरे-धीरे गांव लौटे लागल. काइल बतावत बाड़न, “ठेकेदार से कहनी, हिसाब कर द. गांव में हमार लइकी के बियाह बा. आउर हम इहंवा पहिले वाला लॉकडाउन जेका फेरो फंसे के ना चाहत रहीं.” बाकिर ठिकेदार तनिको ना सुनलक. उनका आपन 40,000 रुपइया मजूरी बकाया छोड़ के घर लउटे पड़ल.

दस अप्रिल के दिन ऊ आपन दस ठो साथी मजूर संगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जनरल बोगी में कइसहूं चढ़ गइलन. ऊ बतावत बाड़न, “भीड़ बहुते रहे, गोड़ धरे के एको रत्ती जगह ना रहे. ठाड़-ठाड़ गोड़ फुल गइल. 14 घंटा बाद डेहरी पहुंचनी, तब जाके उहंवा से घरे खातिर बस लेनी.”

उनकर दू ठो लइकी आउर एगो लइका बाडन. आउर माथ पर एक लाख के करजो बा. बेटी के बियाह लगे आवत देख, “घरे आके महाजन से 5 प्रतिशत ब्याज पर डेढ़ लाख के आउरो करजा उठावे पड़ल. ऊपर से ठिकेदार से 50 हजार के एडवांसो लेले रहीं.” उनका हर महीना 10,000 खाली सूद चुकावे के पड़ता. “का करीं, मजबूरी बा. बियाह बा, इज्जत त ना गंवा सकीं.”

पछिला लॉकडाउन जइसन अबकी काइल 18 महीना घर पर रुक ना सकिहन. 15 मई के बेटी के बियाह के दुइए दिन बाद आपन लइका संगे काम खोजे चेन्नई रवाना होखे के पड़ी.

डबल शिफ्ट में काम करके ऊ एक दिन के 1,100 रुपइया कमा सकेलन. का ऊ रोज काम कर सकिहन? “करहीं के पड़ी. ना त करजा कइसे चुकता होई.”

असल में, अकेले काइले के ई हाल नइखे. उनकर कहनाम बा, “हमार टोला के 20 से जादे लोग गांव लउट आइल बा.”