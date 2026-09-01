उंदहि में घिरयल हिकिड़ो स्टेजु ॾिसंदड़नि जी आजियां करे थो। स्टेज ते मर्दनि ऐं ज़ालुनि जा पाछा नज़र अचनि था, जेके कंहिं थल्हे ते बीठा आहिनि। पसमंज़र मां आवाज़ु थो अचे, “हर साल मथाहें जबलनि खां दरियाउ में लुढ़ियल मिटी सामूंडी सतह जे बराबरि जमा थींदी वेई ऐं पाणीअ में ॿेट जुड़ंदा रहिया।” केरलम (अॻें केरल) जे एर्नाकुलम जे साहिली ॻोठनि जी धरती ऐं तारीख़ जो तारुफ़ु कराईंदड़ इहो आवाज़ु इन जाइ जो इतिहासु 1341 ई. खां शुरू करे ॿुधाए थो जॾहिं इहो तारीख़ी बंदरगाह जो शहरु मुज़िरिस जो हिस्सो हो।
स्टेज ते झीणी रोशनी पवे थी। साम्हूं हिक घर जे वेझो ॿोॾ में ॿुॾल सड़क ते गोॾनि भरि पाणीअ मां लंघंदड़ 10 किरदार नज़रि अचनि था। उहे पाणीअ में सुस्त रफ़्तार में छॿि छॿि कंदे ॾिसंदड़नि जे साम्हूं वधण लॻंदा आहिनि। पोइ संगीत जो आवाज़ु तेज़ थी वेंदो आहे ऐं उन जो आवाज़ु सायरन जहिड़ो लॻंदो आहे।
इन्हनि ॾहनि कलाकारनि में शैलजा के. एस. बि आहे। इन नाटक जो नालो आहे– ‘चेवित्तोरमा’। ही हिक मकानी कैथोलिक रस्म जो नालो आहे जंहिं में मरण कंधीअ ते पियल माण्हूअ जे कननि में आथत ॾियण जे लाइ सुसपुस में पोथीअ जा ॿोल चइबा आहिनि। इन नाटक जे ॿियनि माण्हुनि वांगुरु शैलजा खे बि अदाकारीअ जो अॻ में को तजुर्बो नाहे। असुल में ही कम्यूनिटी थिएटर उन्हनि जे लाइ हिकु अहिड़ी जग॒हि आहे जिते हक़ीक़त ऐं तसवुर जे विच जी हद झीणी थींदी वेंदी आहे।
“मूं अक्सरि माउ वटां ॿुधियो हो त नंढपिण में ॾाढी शरारती हूंदी हुयसि, शरारती छा, मां त पाण में हिकु तूफ़ान हुयसि। उन्हनि ॾींहनि में, हूअ आखाणियूं ॿुधाए मूंखे मानी खाइण वास्ते परचाईंदी हुई। उमदी ख़ुशबूअ वारा हल्का कोसा चांवर ऐं उन्हनि ते नारेल जो थोरो तेल ऐं ॿुर्कियल लूणु… वात में पाणी आणियो छॾे! पोइ बि जॾहिं मां 12 या 13 वरिह्यनि जी थियसि, त हिक हथ ॾिसण वारो असांजे घर में आयो। हुन मुंहिंजे हथनि जूं लकीरूं पढ़ी चयो हो, ‘हिकु ॾींहुं हीअ सॼे घर खे सफ़ा चटु करे छॾंदी। लूण जो कणो बि साण खणी वेंदी! मूंखे इहा ॻाल्हि अंदरां खाईंदी रही। छा सचुपचु मां इएं कंदसि?” लेकिनि सभेई खिलण लॻा।
“सालनि खां पोइ 2018 में फ़क़ति कुझु ॾींहनि लाइ मुंहिंजी माउ मूं सां गॾु रहण जे लाइ आई हुई, पर अफ़सोस…” ॿोॾि जे तुरत बैदि पंहिंजी माउ जे विछोड़े जी कहाणी शैलजा सुचेत दर्शकनि खे ॿुधाए थी। ॿुधाईंदे महिल संदसि हथनि में लूण जी हिकु दॿी आहे।
अटिकल 57 सालनि जी ख़ुद रोज़गार कंदड़ शैलजा फ़ख़ुर विचां चवे थी,“ ही थिएटर ग्रूप परीवार जहिड़ो आहे। इन मुंहिंजी ज़हनी सिहत खे संभालण में मददु कई। मूंखे भरोसो थियो त मां बि कुझु करे सघां थी ऐं मोट में समाज खे कुझु ॾेई सघिंदी आहियां।” हूअ पाण खे घरधियाणी चवे थी, पर घर ठहियल सांधाणे खे विकणंदड़ जी हैसियत सां हूअ हिकु उदमी पिणु आहे। हाल ई में हुन ज़ेवरनि जे दुकान में सेल्ज़ि जी नौकरी पिणु वरिती आहे।“ कम्यूनिटी थियटर मूंखे 2018 जे ख़्यालनि मां सघाई हासिलु करण ऐं ॿियनि खे आज़मूदा ॿुधाइण में बि मदद कई – ख़ासिकरे उन्हनि माण्हुनि खे जिनि खे ख़बर नाहे त [सैलाबी ॿोॾ सां गॾु] असीं कीअं ज़िंदगी जीअंदा आहियूं।”