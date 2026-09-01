अठनि सालनि खां पोइ बि शैलजा खे पंहिंजी सलामतीअ जो ओनो सताए थो। हूअ चवे थी, “ॿोॾि दौरानि घर में सभु फ़र्नीचर ऐं बिजली जो सामानु तबाहु थी वियो। असां कुझु शयुनि जी त मरमत कराई, बाक़ी शयुनि खे तब्दील कयोसीं। भितियुनि ते हाणे बि पाणीअ जा निशान आहिनि। पर इहे निशान फ़क़ति भितियुनि ते न पर माण्हुनि जे मन ते बि आहिनि। अभिमन्यू चवे थो, “जॾहिं असां वापसि आयासीं ऐं घर में थांइका थियासीं, त अम्मा कुझ अरिसे लाइ त घर खां ॿाहिरि न वेंदी हुई। उन दौर जे बारे में ॻाल्हाइण बि नथो वणेसि। जॾहिं असां सभु धार थी वियासीं त उहो वक़्तु हुन जे लाइ वाक़ई ॾुखियो हो।अॼु बि मींहं पवण ते परेशान थी वेंदी आहे। इहो डपु अञा बि हुन जे अंदरु आहे।”

“मानसिकु सिहत जा केतिरा ई समाजी जुज़ आहिनि ऐं हाणे आबिहवा तब्दीलियूं उन्हनि में अञा पेचीदगियूं पैदा करे रहियूं आहिनि – जीअं रोज़ी रोटीअ खे हाञो रसाइणु। आपदाऊं ऐं अणसोचियल मौसमी हालतूं इन मसइले खे अञा वधाइनि थियूं। 2018 जी ॿोॾ जहिड़नि दुश्वार वाक़िअनि जे करे चिंता, अवसाद ऐं गै़र ख़ातिरीअ जे उधिमनि खे हथी मिलंदी आहे। हुते सैलाबी ॿोॾ जहिड़नि लाॻीते मसइलनि में मुस्तक़िल तौर ते ग॒णतियुनि ऐं परेशानियुनि जे करे दिमाग़ी आज़ारनि में पवण जो इमकानु रहे थो।” कोडिकोड में मौजूदु मेंटल हेल्थ एक्शन ट्रस्ट (एमएचएटी) जो बानी मनोजकुमार चवे थो।

उन दौर खे यादि कंदे शैलजा अञा बि कांडारिजी थी वञे। हूअ चवे थी,“असांखे सैलाबी ॿोॾुनि जी आदत पेइजी वेई हुई, लेकिनि 2018 में असां सभिनी जे मथां क़हरु थियो। ॿोॾि असां खे तमामु घणो मुतासिर कयो। हाणे, जॾहिं बि ॿिनि ॾींहनि लाइ बरसाति पवे त मां ॿुॾतर में पेइजी वेंदी आहे। असां पंहिंजा सभेई घुरिबल दस्तावेज़ ऐं इलेक्ट्रॉनिक सामान गॾु करणु शुरू कंदा आहियूं ऐं उन खे पहिरीं माड़ीअ ते रखण शुरू कंदा आहियूं। अॻे इएं न कंदा हुआसीं।” ॿोॾि खां पोइ घोटसि खे कमु मिलण में अटिकल ॿ महीना लॻी विया। हूअ अञा चवे थी,“मां उन वक़्ति क़र्ज़ जी अदाइगीअ लाइ ॻणॻोत में रहंदी हुयसि। पर जॾहिं कुझु महीननि खां पोइ आहिस्ते आहिस्ते ॿीहर कमु हलण शुरू थियो, त सामत जो साहु खंयमि।” पर दिमाग़ी सुकून अचण में त घणो वक़्त लॻी वियो।

पुतिनवेलिक्करा में मौजूदु कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर हलाईंदड़ एम.पी. शाजन जे मुताबिक़ि, “हर माण्हूअ जे लाइ आथत वठण जो तरीक़ो जुदा आहे। असां वटि हाणे वाट्सअप ग्रूप्स, सेल्फ़ हेल्प ग्रूप्स ऐं हिक नाटक मंडली बि आहे। ॿोॾि में केतिरनि जो त अॻरि तॻरि नासु थी वियो। इन जो माण्हुनि जे गुज़रान ऐं ख़ातिरीअ जे अहिसास ते बि ऊन्हो असरु पियो आहे। मुंहिंजी ज़ाल इब्तिदाई इलाजु मर्कज़ में नर्सि आहे। हुते केतिरा ई माण्हू सरीर जी अरोॻाईअ लाइ अचनि था, पर घणनि खे मालूमु न हूंदो आहे त उहे मानसिकु इलाज जे लाइ बि मददु वठी सघनि था।”

एमएचएटी जा सीनियर क्लीनिशियन एल्डोज़ साकरिया अॼु बि मानसिकु सिहत सां लाॻापियल ग़लतफ़हमियुनि खे इन जो कारणि ॿुधाइनि था। जॾहिं त केरलम में मानसिक सिहत जे प्रोग्रामनि (डीएमएचपी) मां हिक जी शुरूआति त 1999 में ई थी वेई हुई। इन जे तहति सभिनी ज़िलनि में नफ़्सियाती वेॼनि ऐं माहिरनि (साइकेट्रिस्ट ऐं साइकॉलोजिस्ट) जी मुक़ररी थी।

साकरिया चवे थो,“असां इन महिलु 57 माण्हुनि ऐं परीवारनि खे मानसिकु सिहत सेवाऊं ॾेई रहिया आहियूं। उन्हनि में वधंदड़ तनाव ऐं अवसाद जा मसइला आहिनि, छाकाणि मानसिकु सिहत जो मदारु असांजे आसपासि जे माहौल ते हूंदो आहे। रोज़ीअ जो खसिजी वञणु, वसीलनि जी खोटि –तमाम ॻाल्हियूं हिक ॿिए सां ॻंढियल आहिनि ऐं जिते डीएमएचपी दवाऊं ॾियण में सुठो आहे, हुते इन वटि मुकमिलु इलाजु नाहे।”

“We are supporting 57 people – along with their families – right now with mental health services. There are suffering increased anxiety and depression because mental health is dependent on our surrounding environment. A loss of livelihoods, a scarcity of resources – everything is interconnected. And while DMHP is good at giving out medicines, it's not holistic,” says Sakaria.