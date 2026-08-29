“ज्वार के बाढ़ हरेक बेर अतक भयंकर नइ रहिस के वोला आपदा घोसित करे जाय, फेर ये ह धीरे-धीरे रोजमर्रा के जिनगी उपर असर डारथे,” इक्विनोक्ट के अनुसंधान निदेशक के.जी. श्रीजा कहिथे. “पानी घेरी-बेरी घर मन मं खुसरत रहिथे, जिनिस पतर मन खइता हो जाथें, चुंवा के पानी गंदा हो जाथे, साफ-सफई उपर असर परथे, रोज के काम ला रोकथे अऊ धीरे-धीरे जीविका ला खतम कर देथे. कतको माईलोगन मन ज्वार के तीर मं रहे ला लेके सरलग चिंता मं परे रहिथें के अवेइय्या ज्वार के पानी घर मं खुसर जाही धन नइ, ओ मन ला ये देखे ला परथे के कीमती सामान मन ला कहां रखें धन घर के मरम्मत मं खरचा करे ला बने होही धन नइ.”

बीते कुछेक दसक मं ग्लोबल वार्मिंग(गरमी बढ़े) अऊ समंदर के जलस्तर मं सालाना बढ़ोतरी सेती, साल 2011 ले समंदर के पानी नदिया मन के मुहाना, छोटे तरिया अऊ नरुआ मन ले जमीन कोती जियाबा बेर खुसरत हवय. वल्लारपाडम कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट अऊ कोच्चि पोर्ट शिपिंग चैनल ला गहिर करे जइसने सेती हालत ह अऊ घलो गहिर होगे हवय, जेकर ले जिला के निचला इलाका मन मं अक्सर बाढ़ के जइसने हालत बने रहिथे. येला बदलत मऊसम के सीधा अऊ साफ असर के रूप मं देखे जावत हवय. इहाँ तक के राज सरकार ह साल 2026 मं एक ठन आदेस मं ज्वार-भाटा ले होवेइय्या बाढ़ ला सरकार ह विशेष आपदा घोसित करे हवय.

श्रीजा कहिथे, “साल 2018 के बाढ़ अऊ घेरी-बेरी अवेइय्या ज्वार के बाढ़, दूनों के मूल पानी के संग लोगन मन के नाता मं आय गहिर बदलवाय आय. पानी, हमेसा ले केरल मं जिनगी, जीविका अऊ संस्कृति के बड़े हिस्सा रहे हवय, अचानक कुछ होय ला धरथे. ये ह बेकाबू, अनिश्चित अऊ गंदा हो जाथे. उहिच पानी जेन ह घर-दुवार, खेत-खार अऊ समाज मन ला पले-बढ़े मं मदद करिस, अब वो ह हमला करे लगथे. मोला लागथे के ये बदलाव, जब कोनो जाने-चिन्हे जिनिस ह डर के कारन बने जाथे. दिमागी रूप ले भारी खास आय. ये ह लोगन मन ला अपन पर्यावरन, अपन घर अऊ इहाँ तक ले अपन सुरच्छा के भावना संग रिस्ता ला घलो बदल डारथे.”

ये आपदा भारी पीरा वाले होथे काबर के लोगन मन रातों रात अपन घर, जिनिस-पतर, रोजी-रोटी अऊ चिन्हारी गंवा देथें, अऊ कुछु लोगन सैलजा जइसने मन त अपन मयारू लोगन मन ला घलो गंवा देथें. आपदा के बखत अऊ ओकर बाद परिवार ला एक राखे के परगट नइ होय भावना के बोझा माइलोगन मन के उपर होथे.

विलासनी साल 2018 के बाढ़ के बखत अपन दिमागी तनाव के बारे मं बताथे. “राहत शिविर मं हर कोनो भारी हलाकान रहय. मोर मन मं जेन बात चलत रहिस, मंय कोनो ला कुछु नइ बतायेंव. मंय बताय घलो नइ चाहत रहेंय. जब लोगन मन तोर भरोसे रहिथें, त अपन बात अपन भीतरी रखे ह सुभीता होथे. फेर मोर हंसे के मतलब ये नइ ये कि मोर भीतरी कोनो दिक्कत नइ ये. किस्मत बने रहिस मोर के मोर दूनों बेटा मन घर के साफ-सफई मं हाथ बंटाइन; बनेच अकन लोगन मन के किस्मत मं त ये घलो नइ रहिस. अगम ला डेर्रावत देखे के कोनो फायदा नइ ये. हमन हर घड़ी अचिंता नइ रहन. हमन वायनाड मं रातों रात जेन होइस, वओला देखे हवन,” वो ह साल 2023 मं भूंइय्या धसके के जिकर करत कहिथे. “अब अनुभव करे बर मोर करा कुछु बांचे नइ ये: मंय सब्बो कुछु देख ले हवंव.”

अऊ इही अनुभव के आधार ले विलासिनी जइसने लोगन मन तउन थिएटर प्रोजेक्ट ले जुड़े रहिन, जेन ला टीआईएसएस मुंबई के डॉ. मंजुला भारती ह इक्विनोक्ट के डॉ. जयरामन चिल्लयिल के अगुवई मं एक ठन फुलब्राइट एलुमनाई प्रोजेक्ट के रूप मं सुरु करे रहिस. एकर मकसद बाढ़ के भयंकर असर के बारे मं समाज के अनुभव मन ला एक नाटक मं दिखाय ला रहिस, जेन ला स्कूल ऑफ़ ड्रामा, त्रिशूर के गुरूजी श्रीजीत रमनन ह निर्देशित करे रहिस.