“ज्वार के पानी से आवे वाला बाढ़ हर बेर एतना भयानक ना होखे कि ओकरा आपदा मानल जाव. बाकिर ई धीरे-धीरे लोग के जिनगी के हिस्सा बन जाला,” इक्विनॉक्त के शोध निदेसक के.जी श्रीजा कहेली. “पानी घर में घुस जाला, सामान सब खराब कर देवेला, ईनार गंदा हो जाला, साफ-सफाई पर असर पड़ेला. रोज के काम-धंधा में गड़बड़ी आवेला आउर धीरे-धीरे कमाई-धंधा भी कमजोर कर देवेला. केतना मेहरारू लोग बतइलक कि ज्वार संगे जिए के मतलब बा कि राउर दिमाग में हरमेसा इहे चलत रही कि अबकी ज्वार जादे तेज आइल, त घर में घुसी कि ना, कीमती सामान सब कहंवा धइल जाई, घर के मरम्मत पर फिलहाल पइसा लगावल सही रही कि ना…”

बीतल कोई दस बरिस में धरती गरम होखे के रफ्तार बढ़ल आ समुंदर के पानी हर साल ऊपर उठत चल गइल. एह चलते 2011 से समुंदर के पानी नदियन के मुहाना, छोट जलस्रोत आ नाला के रस्ते अंदरूनी इलाका सब में घुसत रहल. एकरा अलावे, वल्लारपाडम कंटेनर टर्मिनल परियोजना आ कोच्चि बंदरगाह के जहाजरानी मार्ग के गहरा कइल जाए से जिला के निचला इलाका सब में स्थायी बाढ़ के हालात बन गइल. एकरा जलवायु में बदलाव के सीधा असर के रूप में देखल जा रहल बा. इहंवा ले कि 2026 में राज्य सरकार ज्वार के पानी से आवे वाला बाढ़ के राज्य-विशेष आपदा के दरजा दे देले बा.

“2018 के बाढ़ आ बेर-बेर आवे वाला ज्वार के बाढ़, दुनो के जड़ में पानी संगे लोग के संबंध में आइल बड़ बदलाव बा. केरलम में पानी हरमेसा से लोग के जिनगी, कमाई-धंधा आ संस्कृति के हिस्सा रहल बा. बाकिर ई पानी अचानक बाइली (अनजान) आ भयावह लागे लागल बा. कब पानी बढ़ी, कब घर में घुस जाई- कवनो भरोसा नइखे रहल. जवन पानी से पहिले घर, खेत आ गांव पलात-पोसात रहे, उहे घर में घुस के तबाही मचावे लागल बा. कवनो जानल-पहिचानल चीज से डर लागे लागे, त मन पर बहुते असर पड़ेला. एह से लोग आपन माहौल, आपन घर आ आपन सुरक्षा के बारे में सोचे के तरीका तक बदल देवेला,” श्रीजा कहेली.

आपदा बड़ा दुख आ सदमा देवे वाला चीज बा. एके रात में केतना लोग आपन घर, सामान, कमाई के जरिया आ बरिसन ले संभारल याद सब गंवा देवेला. सैलजा जइसन कुछ लोग आपन करीबी खो देवेला. बाढ़ के दौरान आ ओकरा बाद परिवार के संभारे के जिम्मेदारी औरतन पर आ जाला. ई अइसन भावनात्मक बोझ हवे, जे बाहर से ना लउके.

विलासिनी 2018 में आइल बाढ़ घरिया अपना पर पड़ल मानसिक बोझ के बारे में बतइली. “कैंप में सभे परेसान रहे. हमरो मन बेचैन रहे, केकरो कुछ कह ना पावत रहीं. कुछ करे के भी ना चाहत रहीं. जब रउआ ऊपर परिवार निर्भर होखेला, त आपन मन के बात आपने तक सीमित रखल आसान लगेला. बाकिर हम हरमेसा हंसत रहनी, एकर मतलब ई ना रहे कि हमरा भीतर कुछ चलत ना रहे. हमार भाग नीमन रहे कि दुनो लइका लोग घर साफ करे आ फेरु से रहे लायक बनावे में मदद कइलक. केतना लोग के भाग में एतनो ना होखेला. आगू के डर के बारे में सोचे से कवनो फायदा ना रहे. लगातार अनिश्चितता में जिनगी बीतत रहे. हमनी देखले बानी वायनाड में रातोंरात का भइल,” ऊ 2023 में भइल भू-स्खलन के बारे में बात करत रहस. “अब कुछ नया देखे के बाकी ना रह गइल बा. सब देख चुकनी.”

बाढ़ के अइसन तबाही के बहुते नजदीक से देखे वाला विलासिनी जइसन लोग डॉ मंजुला भारती (टीआईएसएस, मुंबई) के थियेटर प्रोजेक्ट से जुड़ गइल. ई प्रोजेक्ट इक्विनॉक्त के डॉ. जयरामन चिल्लयिल के अगुवाई में चलावल गइल फुलब्राइट एल्यूमनी प्रोजेक्ट के हिस्सा रहे. एह थियेटर कैंप के मकसद बाढ़ के भयानकर मार से गुजरल समुदाय के अनुभव के नाटक के जरिए दर्ज करे के रहे. एकरा त्रिशूर के स्कूल ऑफ ड्रामा के श्रीजीत रमणन के निर्देशन में नाटक के रूप में दर्ज कइल गइल.