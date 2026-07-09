रानी श्याम सुंदरी के जमाना मं, कलाकार आरती बखत मंदिर के मुहटा मं शहनाई बजावत रहिन. ओकर गुजर जाय के बाद ये परंपरा कतको बछर तक ले बंद रहिस. पहिली के रज परिवार के ये बखत के मुखिया, मृगेंद्र प्रताप साही ह ये जुन्ना परंपरा ला फिर ले सुरू करिस अऊ साल 2015 मं बाजा बजाय अऊ भजन गाय बर कुछु कलाकार मन ला रखिस. ये बात 10 बछर ले घलो पहिली के आय, जब हथुआ के राज परिवार के एक ठन कार सगीर अंसारी के घर के आगू आके रुकिस. राज के मैनेजर, सगीर के बड़े चचेरा भाई ह मृगेंद्र साही के न्योता ले के आय रहिस: साही ह हिंदुस्तान अखबार मं बांसुरी के ये माहिर कलाकार के बारे मं पढ़े रहिस. अइसने करके मंदिर संग ओकर नाता जुड़ गिस. सगीर 59 बछर के आय.

फेर बांसुरी संग ओकर नाता 60 बछर पहिली, 1965 मं सुरू होय रहिस जब वो ह सिरिफ 9 बछर के रहिस. वो ह कहिथे, “ बांसुरी हमर घरेच मं बनत रहिस. हमन अभू घलो बनाथन,फेर मोर सेहत मोला ओतक बांसुरी बनाय नइ देवय. जब मोर महतारी जिंयत रहिस, त वो घलो बांसुरी बनावत रहिस.” ओकर बबा, जुमराती मियाँ ह वोला बांसुरी बनाय अऊ बेचे सिखाय रहिस.

जुमराती मियाँ ह 10वीं क्लास तक पढ़े रहिस. अंगरेज राज बखत वो ह हथुआ पोस्ट ऑफ़िस मं काम करिस. “रिटायर होय के बाद एक पईंत वो ह कोनो काम ले कलकत्ता गए रहिस अऊ उहाँ ले एक ठन बांसुरी लेके आइस, सगीर सुरता करत कहिथे. वो ह खुदेच बजावत रहिस; ये ह ओकर शौक रहिस. बाद मं, वो ह गाँव के तीर-तखार ले बांस जुटाइस अऊ वइसनेच बांसुरी बनाय मं लग गिस. जब ओकर बनाय बांसुरी ले सुर निकरे लगिस, त वो ह बांसुरी बनाय सुरू करिस – पहिली दिन दस, दूसर दिन बीस.

सगीर कहिथे, “सुरू मं वो ह इहाँ के मेला अऊ बजार मन मं बांसुरी बेचे के काम मं कुछेक लोगन मन ला राखत रहिस. वो लोगन मन मीरशिकार समाज के रहिन. ओकरेच मन के नांव मं ये इलाका के नांव मीरशिकार टोला परिस. वो मन चिड़ीमार रहिन. हथुआ राज मं वो मन ला कोनो आने जगा ले लाके इहाँ बसाय गे रहिस.” ओकर कहना आय के आज ये समाज जुमराती मियाँ ले सीखे हुनर/ कला ला अपनाए हवंय अऊ बांसुरी बनाके वोला बेचके गुजारा करत हवंय; येकरे सेती वो मन देस के अलग-अलग जगा मं जाथें.

साल 1970 मं ददा के गुजर जाय के बाद, घर चलाय बर सगीर ला खुदेच कतको बछर तक ले बिहार ले बहिर काम करे जावत रहिस. वो ह महिना के सिरिफ पांच दिन बर घर लहूटत रहिस जेकर ले वो ह अपन दाई ला पइसा दे सकय. वो ह कहिथे, “मंय इलाहाबाद (अब प्रयागराज), लखनऊ, बनारस, कानपुर, कटनी, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, रीवा, सतना अऊ जबलपुर जइसने शहर मन मं लगेइय्या मेला मन मं जावत रहेंय. मेला के बाद, मंय अऊ सामान बेचे बर तीर-तखार के इलाका मन मं जावत रहेंय. मंय बांसुरी घलो बजावत रहेंय. वो बखत रोज के चार-पाँच सौ रूपिया कमाय एक ठन बड़े बात होवत रहिस.”