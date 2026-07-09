“महारानी श्याम सुंदरी के काल में आरती घरिया मंदिर के फाटक पर शहनाई बाजत रहे. उनका गुजरला के बाद ई परंपरा कइएक बरिस ले रुकल रहल. बाद में हथुआ राजघराना के मौजूदा मुखिया मृगेंद्र प्रताप शाही पुरान परंपरा के फेरु जिंदा कइलन. सन् 2015 में ऊ कुछ कलाकार के मंदिर में संगीत बजावे आ भजन गावे खातिर रखलन.” कोई दस बरिस पहिले के बात होई. हथुआ राजघराना से एगो गाड़ी सगीर अंसारी के घरे उनकर दुआरी पर आके रुकल. राजघराना के एस्टेट मैनेजर आ सगीर के बड़का चचेरा भाई साथे आइल रहस. ऊ मृगेंद्र प्रताप शाही के न्योता लेके आइल रहस. मृगेंद्र शाही हिंदुस्तान दैनिक में सगीर के बांसुरी वादन के तारीफ पढ़ चुकल रहस. ओही दिन से गोपाल मंदिर से सगरी के नाता जुड़ गइल. तब ऊ 59 बरिस के रहस.

बाकिर बांसुरी से उनकर नाता आज के ना, कोई 60 बरिस पुरान रहे. सन् 1965 में जब ऊ मात्र 9 साल के रहस, तबे से बांसुरी उनकर जिनगी के हिस्सा बन गइल. ऊ बतावेलन, “हमनी के घरही बांसुरी बनत रहे. आजो बनेला. बाकिर तबियत साथ ना देवे चलते, पहिले जेतना बांसुरी ना बना पाइला. पहिले माई जिंदा रहस, उहो बांसुरी बनावत रहस.” ई हुनर ऊ आपन दादा जुमराती मियां से सिखले रहस. उहे उनका बांसुरी बनावे आ बेचे के तरीका बतइलन.

जुमराती मियां दसमा ले पढ़ल रहस. गोरन के राज में ऊ हथुआ पोस्टऑफिस में काम करत रहस. सगीर अंसारी बतावेलन, “रिटायर भइला के बाद एगो काम से ऊ कोलकाता गइलन. ओहिजा से लउटत बेरा एगो बांसुरी कीन के ले अइलन. दादा अपने बांसुरी बजावस. ई उनकर शौक रहे. बाद में गांव के आसपास से नरकट (सरकंडा) काट के ले अइलन आ ओही जइसन बांसुरी बनावे के कोसिस कइलन. जब बांसुरी से ठीक से सुर निकले लागल, त रोज कइएक गो बांसुरी बनावे लगलन. पहिले दस, फेर बीस-बीस.”

“दादा दू-तीन आदमी के काम पर रखलन, जे मेला आ हाट-बाजार में जाके बांसुरी बेचत रहे. ऊ लोग मीरशिकार बिरादरी के रहे. एही चलते एह मोहल्ला के मीरशिकार टोला नाम पड़ गइल. ऊ लोग पहिले चिरई-चुरुंग के शिकार करत रहे. हथुआ रियासत एह लोग के बाहर से बोला के इहंवा बसवले रहे,” सागीर बतावेलन. अब उनका हिसाब से ई लोग जुमराती मियां से सिखल कला के दम पर बांसुरी बनावे आ देस के अलग-अलग इलाका में जाके एकरा बेचेला. एकरे से ओह लोग के रोजी-रोटी चलत रहे.

सन् 1970 में बाऊजी के गुजरला के बाद परिवार चलावे के जिम्मेदारी सगीर के कान्हा पर आ गइल. आजीविका खातिर ऊ बिहार से बरिसन ले बाहर घूम-घूम के बांसुरी बेचे के काम कइलन. महीना में बस पांच दिन खातिर घरे आवस, आउर कमाई के पइसा माई के देवस. ऊ बतावेलन, “इलाहाबाद (अब प्रयागराज), लखनऊ, बनारस, कानपुर, कटनी, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, रीवा, सतना आ जबलपुर के मेला में जात रहीं. मेला खतम होखला के बाद लगे के इलाका सब में घूम-घूम के बांसुरी बेचीं. बांसुरी बजावतो रहीं. ओह घरिया रोज चार-पांच सौ रुपइया के कमाई बहुते बड़ बात रहे.”