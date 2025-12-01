सकाळच्या पहरी कोण गोसावी गं दारी आला
काई सांगु बाई तुला वाढवी कशा गं भिकशा तू गं त्याला
असा सकाळच्या पारी धर्म चांगुणानी केला
धर्म चांगुणानी केला, अंगी देव तो गं राबवीला
असा धर्माचा डावू जिला येतो ना गं तिनी केला
नको म्हणू नासविला, देव उभा तो गं राहिला
हाच धर्माचा डावू कोण घालीतं गं पंगयती
काय म्हणं नासविला, पांडुरंग तो गं रंगतो संगयती
जिच्या कुळीला धर्म चा धर्म, तिच्या लेकीनी चालू केला
गेली लांब वनामधी देव तिथं, तिला साह्य झाला
पाची बोटाचा गं धर्म करी जिवाची सोडवणं
अशी वार्याच्या झगरीनी, कशी उडाली कवळी पानं
असा धर्माचा डावू देते केळीच्या पानावरी
काई यातं मिळाईला भुकेल्याची जाणं करी
आला माझ्या दारामधी देते प्यायला नितं पाणी
येम गेला फिरवूनी भुकेल्याची जाणं करी
असा धर्माचा डावू माझा मला तो गं मिळईला
गेली व्हती देऊळाला सारासारा तो गं कळईला
आस दुबळं-माझं-पण मला कुणी ते गं हिणविलं
देवाला ना जोडी हात, कसं शर्थीनी चालविलं
दुबळं-ना-माझं-पणं मारी वस्ताराला गाठी
किती नाव संभाळीला, सभा घेतल्याना माझ्या गोठी
असा दुबळ्यापणाला नको भाऊ तू रे डगमगू
असा निघूनी जाईल चंद्रावरीला रे काळा ढगू
आस दुबळ्यापणाला नको होऊस रे आयाहुया
आस निघूनी जाईल चंद्रावरली रे काळी साया
अशी दुबळ्यापणाईची कसा करतो हेळयणा
दुपारची सावली आला काखत रे झोळयणा
अशी दुबळ्यापणाईची कोण करीतो टिंगईल
तुझ्या मरणाच्या वेळी सारं काही तो सांगईल
दुबळ्यापणाईला काही बोलावरं तोडून
जाई मोगर्याची कळा गेली वार्यानी रे पडूनी
पूर्वी जलमाच्या किर्ती गेल्या जगात पांगून
नको मज लाडवू देते तुम्हांला रे सांगून
āsa sakāḷacyā paharī kōṇa gōsāvī dārī ālā
kāī sāṅgu bāī tulā vāḍhavi kaśā ga bhikaśā tū ga tyālā
āsa sakāḷacyā pārī dharma cāṅguṇāna kēlā
dharma cāṅguṇāna kēlā aṅgī dēva tō ga rābavīlā
asa dharmācā ga ḍāva jilā yētō nā ga tina kēlā
nakō mhaṇū nāsavīlā dēva ubhā tō ga rāhīlā
hāca dharmācā ḍāvū kōṇa ghālītē paṅgatī
kāya mhanalāśī nāsavilā pāṇḍuraṅga tō ga raṅgayatō saṅgatī
jicyā kuḷīlā dharma cā dharma ticyā lēkīna cālū kēlā
gēlī lāmba vanāmadhī dēva titha sāhya jhālā
pāca bōṭācā ga dharma karī jivācīnā sōḍavaṇa
aśī vāryācyā jhagarīna kaśī uḍālī kavaḷī pāna
dharmācā ḍāvū dētī kēḷīcyā pānāvarī
kā'ī yātaṁ miḷā'īlā bhukēlyācī jāṇa karī
ā lā mājhyā dārāmadhī dētē tyālā pyāyalā nitaṁ pāṇī
yēma gēlā phiravūnī bhukēlyācī jāṇaṁ karī
asā dharmācā ḍāvū mājhā malā tō ga miḷālā
gēlī vhatī dēvaḷālā sārāsārā tō ga kaḷayīlā
āsa dubaḷamājha pana malā kunī tē ga hinavala
dēvālā nā ātā jōḍī hāta kasa śarthīnī cālavala
dubaḷa nā mājha pana mārī vastanārālā gāṭhī
kitī nāva sambhāḷīla sabhā ghētalyānā mājhyā gōṭhī
asa dubaḷyāpanālā cālavila nakō bhāū tū rē ḍagamagū
asā nighūna jāīla candrāvarīla ga kāḷā ḍhagū
āsa dubaḷēpanālā nakō hōūsa rē ālyā huyā
āsa nighūna jāīla candrāvaralī kāḷī sāyā
aśī dubaḷēpaṇācī kasā karītō hēḷayaṇā
dupāracī sāvayalī ālā kākhētarē jhōḷayaṇā
aśī dubaḷēpaṇācī nā kōṇa karatō ṭiṅgayala
tujhyā maranācyā vēḷī sārē kāhī tō sāṅgayīla
dubaḷyāpanāīlā kāyī bōlāvarē tōḍūna
jāī mōgaryācī kaḷa gēlī vāryānī ga paḍūnī
pūrvī jalamācyā kirtī gēlyā jagāta pāṅgūna
nakō mājha lāḍavū dētē tumhānlā sāṅgūna