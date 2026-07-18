कोढ़ु (लेप्रोसी) घणे अरिसे ताईं रहंदड़ु, लेकिनि क़ाबिले इलाज विचुड़ंदड़ मर्ज़ु आहे जेको माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाले जे जीवाणू सां थिए थो। भारतु 2024 में 1 लखु मामला दर्जु कया, जेको नंवनि मामलनि जे तइदाद जे लिहाज़ खां ॿिऐ नम्बर ते रहंदड़ ब्राज़ील जे तइदाद खां पंजूणो आहे। दुनिया में कोढ़ जे मरीज़नि जो तइदादु भारत में सभु खां वधीक रहियो आहे। इन बिमारी खे हैनसन रोॻु बि चयो वेंदो आहे।

नियामत अटिकल 10 सालनि जो हिकु नढिड़ो छोकरो हो जॾहिं खेसि कोढ़ु थियो। हू पारी खे ॿुधाए थो, ”मूंखे फुरड़ियूं थियण लॻियूं। कॾहिं उहे घटिबी हुईयूं, कॾहिं वधंदियूं हुयूं। मूं घणो ध्यानु न ॾिनो ऐं कमु जारी रखियो।”

हिक हारी परीवार मां हुजण करे, खेसि ॿनीअ में कमु करण लाइ मोकिलियो वियो “आहिस्ते आहिस्ते, बीमारी वधंदी वेई। मुंहिंजे हथनि ऐं पेरनि जी आङरियुनि में अहिसासु ख़तमु थियण लॻो। मूंखे यादि आहे त हिक भेरो बर्फ़ में गाह वढण वयुसि ऐं पंहिंजियूं आङिरियूं साड़े वेठुसि। बिना कंहिं अहिसास जे पोइ, उहे हिकु हिकु करे किरंदियूं वेयूं।”

हू चवे थो त ॻोठाणनि साणुसि इज़त वारो सुलूक कयो, पर बीमारीअ जे विचुड़ण बाबति पके तौर ते चई न थे सघिया।हू चवे थो, “माण्हू मुंहिंजे पुठियां छा चवंदा आहिनि…. मां नथो ॼाणां।” संदसि आवाज़ में उन दौर जो सूरु अॼु बि महिसूसु थिए थो; संदसि मौजूदगीअ में ॿियनि जी बेचैनी हुन खे अंदरि ताईं कुहे रही हुई।

1960 जे ॾहाके जी ॻाल्हि आहे। कोढ़ु केतिरनि ई ॾहाकनि खां वॾे पैमाने ते विचुड़ियलु हो। 1983 जी ॻणप मुताबिक़ि फ़ी 10,000 जी आबादीअ में 57 रोॻी हुआ। अॼु हालात काफ़ी बहितर आहिनि ऐं भारत में 10,000 माण्हुनि में हिक खां बि घटि मामला ॾिसण में अचनि था। हिन घटिताई जो लाॻापो 1982 में शुरू थियल एमडीटी (मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट) सां जुड़ियलु आहे।