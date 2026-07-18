दुनिया में कोढ़ जे मरीज़नि जो सभ खां वॾो तइदादु भारत में आहे। कश्मीर में, श्रीनगर में बहरार वसंदी सूबे जे सभिनी कोढ़ जे मरीज़नि जो वाहिदु ठिकाणो आहे
“माण्हू अञा ताईं यक़ीनु कनि था त जेकॾहिं उहे कंहिं अहिड़े माण्हू सां लहु-विचुड़ में ईंदा जंहिं खे भले 60 साल पहिरीं कोढ़ु थियो हुजे पर पोइ बि उहे विचुड़जी वेंदा।”
नियामत उल्लाह ख़ान जी उमिरि सतरि खां वधीक आहे ऐं कोढ़ मां आजो थिए छहनि ॾहाकनि खां वधीक अरिसो गुज़िरी चुको आहे, पर हुन जे मुताबिक़ि इन जो दाग़ु दाइमी आहे। “मुंहिंजो परिवारु मुंहिंजी इज़त करे थो, पर मां पंहिंजे हालति जे करे ॿियनि खां इहा साॻी उमेद नथो रखी सघां,” हू दलील ॾिए थो।
तरसु ऐं ॿियाई खे वधीक बर्दाश्त न करण जी सूरत में, हुन नेठि कुपवाड़ा में पंहिंजो घरु ऐं परिवारु छॾे ॾिनो ऐं 2025 में श्रीनगर जे बहरार कोढ़ु कालोनी में अची वियो।
नियामत (76) चवे थो, “मां इनकरे हिते अची वियुसि, छाकाणि हिते सभेई बराबर आहिनि। मूंखे हिते धारियाई जो अहिसासु नथो थिए, जीअं पंहिंजे ॻोठ में थींदो हो। ही जॻहि मूंखे घरु जहिड़ी लॻंदी आहे। मूं तइ कयो त मां पंहिंजे आख़िरी पसाह ताईं हिते ई रहंदुसि।”