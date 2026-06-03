कुष्ठ रोग (कोढ़) एक ठन जुन्ना, फेर ठीक हो जवेइय्या छूतहा रोग आय, जेन ह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नांव के बैक्टीरिया सेती होथे. देस मं साल 2024 मं 1,00,000 मामला उजागर होय रहिस, जेन ह ब्राज़ील के बनिस्बत पाँच गुना जियादा रहिस; नया मामला मं ब्राज़ील दुनिया मं दूसर जगा मं रहिस. देस (भारत) मं हमेसा ले कुष्ठ रोगी मन के संख्या सबले जियादा रहे हवय (येला हैनसेन रोग घलो कहे जाथे).

नियामत करीबन 10 बछर के लइका रहिस, जब वोला कुष्ठ रोग हो गिस. “मोर देह मं घाव बने लगिस. कभू वो ह कम जावय, त कभू अऊ खराब हो जावय. मंय येकर उपर जियादा चेत नइ धरंय अऊ अपन काम करत रहंय,” वो ह पारी ला बताथे.

किसान परिवार ले होय सेती वोला खेत मन मं काम करे बर भेजे गिस. “धीरे-धीरे बीमारी बढ़त गिस. मोर हाथ-गोड़ के ऊँगली मन मरे लगिन. मोला सुरता हवय के, एक बेर मंय बरफ के तीर कांदी लुये ला गे रहेंय अऊ मोला पता नइ चलिस के मोर ऊँगली मन जर गीन. बाद मं एक एक करके खतम होय लगिस.”

वो ह कहिथे के गाँव के लोगन मन ओकर मान-आदर करत रहिस, फेर वो मन ला बीमारी बगरे के चिंता रहय. “लोगन मन मोर पीठ पाछू का कहिथें... तेला मंय ह नइ जानों,” वो ह कहिथे. ओकर बोली मं वो बखत के पीरा झलकथे: दीगर लोगन मन के मन मं ओकर रहे के बैचेनी के भान आज घलो वोला तकलीफ देथे.

ये ह 1960 के दसक के बात आय. कुष्ठ रोग कतको दसक ले भारी बगरे रहिस. साल 1983 के आंकड़ा मन के मुताबिक, हरेक 10,000 के आबादी मं 57 रोगी रहिन. ये अनुपात अब बनेच सुधर गे हवय – ये बखत भारत मं 10,000 लोगन मन मं एक ले घलो रोगी आगू आय हवंय. ये सुधार मं हाथ 1982 मं सुरु करे गे एमडीटी (मल्टी-ड्रग ट्रीटमेंट) कार्यक्रम के हवय.