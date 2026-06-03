कुष्ठ रोग एगो पुरान, बाकिर इलाज से ठीक हो जाए वाला छुतिहर बेमारी ह. ई ‘माइकोबैक्टीरियम लेप्री’ नाम के जीवाणु से होला. 2024 में भारत में एकर 1,00,000 मामला सामने आइल. ई नयका मामला के संख्या के हिसाब से दोसर स्थान पर रहे वाला ब्राजील से पांच गुना बेसी रहे. नयका मामला में ब्राजील दुनिया में दुसरका नंबर प रहे. भारत हमेसा से कुष्ठ रोग (जेकरा के हैनसन रोग भी कहल जाला) के मरीजन के गिनती में सबसे आगे रहल बा.

नियामत जब 10 साल के छोट लयिका रहलन तब उनका इ रोग हो गयील. “हमारा देह में घाव होखे लागल रहे. कब्बो उ कम हो जाए औरी कब्बो औरी खराब हो जाए. हम ए प बेसी ध्यान ना दहनी औरी आपन करत रह गईनी,” उ पारी के बतवलन.

एगो खेतिहर परिवार के होखे के चलते उनका के खेत में काम करे भेजल जाय. “धीरे-धीरे बेमारी बढ़त गयील. हमरा अंगूरी औरी गोड़ के अंगूरी सुन्न पड़े लागल. हमरा इयाद बा एक बेर हम बरफ में घास काटे गयील रहनी औरी हमरा पतो ना परल कि हमर अंगूरी जर गयील. बाद में, उ पारा-पारी झरे लागल.”

उ कहलन कि गांव के लोग उनका से प्रेम से बोले, बाकिर ओ सब के इ बात के डरो रहे कि इ रोग ओ सब के ना पसर जाए. “लोग हमरा पीठ पीछे का कहता... हमरा ए बात के पता नईखे.” इ कहत उनका बोली में ओ बेरा के तकलीफ झलकता. उनका लगे रहे वाला लोग के बेचैनी के अहसास उनका के आजो तकलीफ से भर देला.

इ 1960 के बेरा के बात ह. कोढ़ कई साल से पसरल रहे. 1983 के आकड़न के मोताबिक हर 10,000 लोग प 57 गो मरीज रहे. आज इ अनुपात बहुत बेहतर हो गयील बा. आज भारत में हर 10,000 लोग में से कम से कम एको से कम बेक्ती इ बेमारी से पीरा में बा. इ गिरावट के संबंध 1982 में सुरु भईल मल्टी-ड्रग-ट्रीटमेंट, एमडीटी प्रोग्राम से मानल जाता.