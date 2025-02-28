अपन प्रसंशा सुनके मुचमुचावत इजहार बताथे के सिपार ला लेके वो ह जेन घलो कुछु सिखे हवय वो ह ओकर उस्ताद (गुरु) सुलेमान मियाँ के सीखाय आय. “जइसने मोहम्मद रफ़ी [नामी गायक] ला भगवान ह सुग्घर आवाज दे रहिस, वइसनेच सुलेमान मियाँ ला घलो सुग्घर हुनर मिले रहिस. वो ह अपन मुहटा मं अवेइय्या हरेक मनखे ला ये कला सिखाइस- हिंदू होय धन मुसलमान दूनों ला, फेर कोनो घलो ओकर जइसने महारत हासिल नइ करे सकिस,” इजहार कहिथे. वो ह नजरे इमाम ला जोहार करे बर मुड़थे, जेन ह कांच कारीगर आय अऊ सिपार ला मान देय बर अभिचे अभिचे भीतरी मं जाय हवय.

नज़रे इमाम अऊ ओकर भाई मेहदी इमाम दूसर पीढ़ी के कांच के कारीगर आंय. इज़हार अपन जुन्ना संगवारी ले मिलावत कहिथे, “कांच के पहिली सिपार ओकर ददा मंजर हसन ह बनाय रहिस अऊ ओकर दूनों बेटा ओकर कला ला आगू ले जावत हवंय.”

“हमन अपन ददा ले जेन घलो सीखे हवन, वोला जी-जान लगा लगाके करथन.कांच के एक ठन सिपार ला पूरा करे मं कम से कम दू महिना लाग जाथे. लकरी के खांचा ला छोड़ के, काम आय सब्बो जिनिस कांच के बने होथें,” 57 बछर के नज़रे इमाम बताथे.

दूनों भाई ये कारीगरी साल 1992 ले करत अऊ दिखावत चले आवत हवंय. वो मन कहिथें के धरम अऊ अध्यात्म के बात ला छोड़ दे जाय, त वो मं ये काम पटना के इतिहास के नांव सेती घलो करत हवंय. नजरे इस्लाम कहिथे के बखत बीते के संगे संग पटना घलो कतको मायना मं बदल गे हवय. येकरे सेती पहिली के सांस्कृतिक बखत के कतको परंपरा नंदा गे हे. वो ह कहिथे, “सिपार बनाय के कला आज घलो चलत हवय, फेर ये घलो नंदा जाय के हालत मं हवय.”

ओकर भाई मेहदी कहिथे, “ये शीशे की सिपार पटना के गुजरे बखत के आखिरी जिंदा मिसाल आय जऊन ह कभू कांच के कारीगरी सेती जाने जावत रहिस.” वो ह सिपार के आगू राखे बर अगरबत्ती बारथे.

दूनों भाई के कहना आय के पटना के पारंपरिक कांच कारखाना बंद होगे हवंय. शहर मं ये बखत जऊन घलो कांच के काम होवत हे, वो सब्बो मसीन ले बने हवय अऊ वो मं चीन के समान काम मं लाय जाथे. “हमर ददा मंजर हसन, गोपाल जी, राम दास जी अऊ राम जानकी जी के संग शहर के आखिरी कांच कारीगर रहिन,” नजरे ह पारी ला बताइस, अऊ कहिथे के वो मन के गुजर जाय के बाद ये कला घलो नंदा गे.

दूनों भाई मन अपन कारीगरी ला संगीदालान मं दिखाय रहिन, जिहां ओकर ददा ह घलो येला दिखाय रहिस. संगीदालान अब भीड़-भड़क्का वाले बजार आय अऊ इहाँ पटना के सबले जुन्ना इमामबाड़ा मन ले एक आय, जेन ला दूलीघाट के नवाब सैयद अहमद अली ख़ान क़यामत ह बनावाय रहिस.