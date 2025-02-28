आपन तारीफ सुनके मुस्कात इजहार कहेलन कि सिपर के बारे में ऊ जेतना कुछ जानत बाड़न, ऊ सब उनकर उस्ताद सुलेमान मियां के बदौलत बा. इजहार कहेलन, “जइसे मोहम्मद रफी सुर के जादूगर रहस, वइसहीं सुलेमान मियां कारीगरी के जादूगर बाड़न. अपना लगे आवेला सभे के ऊ ई कला सिखावेलन, चाहे हिंदू होखे त, चाहे मुसलमान होखे त. बाकिर उनकर कवनो शार्गिद उनका जइसन महारथ ना पा सकल.” इजहार बतावेलन. ऊ सीसा के कारीगर नजरे इमाम के पलट के जोहार करत बाड़न, जे अभी-अभी सीपर के दरसन करे आइल बाड़न.

नजरे इमाम आ उनकर भाई मेहदी इमाम दोसरका पीढ़ी के कांच के कारीगर बाड़न. इजहार कहेलन, “पहिलका कांच के सिपर उनकर वालिद मंजर हसन बनवले रहस, आ अब उनकर दुनो भाई लोग उनकर एह बिरासत के जोगावे के काम कर रहल बा,” इजहार आपन पुरान संगी नजरे इमाम के परिचय देत कहत बाड़न.

सनतावन साल के नजरे इमाम बतावत बाड़न, “बाऊजी के सिखावल टोटल बात सब हम आपन काम में उतरनी. सीसा के एगो सिपर बनावे में मोटा-मोटी दू महीना लाग जाला. लकड़ी के बनल आधार छोड़ देवल जाव, त बाकी सब चीज कांच के बनल रहेला.”

दुनो भाई लोग 1992 से ही सिपर बनावे आउर सजावे के काम कर रहल बा. ऊ लोग के कहनाम बा कि ई काम खाली धरम चाहे आस्थे ना, पटना के पुरान इतिहास जिंदा रखे खातिर हो रहल बा. नजरे कहेलन कि जमाना बदल रहल बा, आ समय के साथे पटना के कइएक गो सांस्कृतिक परंपरा भी मिट रहल बा. नजरे कहेलन, “सिपर बनावे के कला आजो बचल बा, बाकिर अब इहो खतम होखे के कगार पर बा.”

उनकर भाई मेहदी हसन के कहनाम बा, “ई सीसा के सिपर पटना के ओह जमाना के आखिरी कारीगरी बा, जब ई सहर सीसा कला खातिर जानल जात रहे.” ऊ सिपर के आगू अगरबत्ती जरा के रख रहल बाड़न.

भाई लोग बतावत बा कि पटना के सभे पुरान करखाना, जेकरा में सीसा बनत रहे, अब बंद हो चुकल बा. “अब त सीसा के जेतना काम हो रहल बा, ऊ सब मसीन से हो रहल बा उर एह में चीन के माल इस्तेमाल हो रहल बा.” नजर पारी से कहेलन, “गोपाल जी, राम दास जी आ राम जानकी जी संगे हमार बाऊजी मंजर हसन पटना के अंतिम सीसा कारीगर रहले. ऊ लोग चल गइल, त ओह लोग संगे ई कला भी चल गइल.”

ऊ लोग आपन काम संगीदलान में देखावेला, ठीक ओही जगहा जहंवा उनकर वालिद देखवले रहस. संगीदलान अब एगो भीड़-भाड़ वाला बजार हो गइल बा. इहंवा पटना के सबले पहिल इमामबाड़ा में से एगो स्थित बा, जवन दूलीघाट के नवाब सैयद अहमद अली खान कयामत बनवले रहस.