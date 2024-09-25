परिवार के लड़कों ने बहुत ग़र्मजोशी से रजिता का स्वागत किया. उनके भाई राजीव ने तो विशेष रूप से उनको बहुत प्रेरित किया. रजिता कहती हैं, “उन्होंने ही मुझे एक ऐसी मंडली शुरू करने के लिए प्रेरित किया जिनमें सभी महिलाएं हों.”

मंदिरों में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करना महिलाओं के लिए पहले भी निषिद्ध था और कुछ हद तक आज भी है, इसलिए जब रजिता सीखकर तैयार हुईं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार की मंडली के साथ आधुनिक रंगमंच के लिए काम करने की शुरुआत की. लेकिन शुरुआत में उन्होंने नेपथ्य में रहना ही चुना.

“मैं [रामायण के आधुनिक रूपान्तरण में] सीता जैसी स्त्री चरित्रों के लिए संवाद अदायगी करती थी, लेकिन मेरे भीतर इतना आत्मविश्वास नहीं था कि मैं कठपुतलियों को संचालित कर सकूं या दर्शकों को संबोधित कर सकूं.” लेकिन बच्चों के लिए पिता द्वारा संचालित कार्यशालाओं में भाग लेने से उन्हें आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिली. “कार्यशाला के दौरान मुझे बहुत से लोगों से बातचीत करनी पड़ती थी. मैं भीड़ का सामना करने में ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगी.''

रजिता ने कठपुतली बनाने की कला में भी दक्षता हासिल की. “मैंने काग़ज़ की कठपुतली बनाने से शुरुआत की. मेरे माता-पिता और मेरे भाई ने मुझे यह कला सिखाई,” वे बताती हैं. “धीरे-धीरे मैंने चमड़े पर आकृतियां खींचना और उनमें रंग भरना सीखा, जिनसे कठपुतलियों में नई जान फूंकी जा सकती है.” जहां रामायण की कठपुतलियों और मुखौटे में चेहरे की भंगिमाएं अतिरंजित होती हैं, वहीं आधुनिक प्रस्तुतियों में ये भंगिमाएं अधिक यथार्थवादी होती हैं. “यहां तक कि महिला-पात्र की उम्र के आधार पर उनकी वेशभूषा भी बदल जाती है – यदि वह प्रौढ़ है, तो कठपुतली का परिधान साड़ी होती है, यदि वह युवा है, तो उसे टॉप और जींस भी पहनाया जा सकता है,” रजिता समझाती हुई कहती हैं.

परिवार में केवल पुरुषों ने ही रजिता का साथ नहीं दिया या उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि इस काम में उनकी मां राजलक्ष्मी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तोल्पावकूतु की दुनिया से लैंगिक भेदभाव दूर करने की दिशा में पहला क़दम उठाते हुए राजलक्ष्मी ने ही रजिता को उनके दादाजी की कक्षा में शामिल करने की पहल की थी.

रजिता के पिता रामचन्द्र के साथ 1986 में विवाह होने के बाद राजलक्ष्मी ने कठपुतली बनाने के काम में परिवार की सहायता करना शुरू कर दिया था. बहरहाल, उन्हें ख़ुद प्रदर्शन या संवाद के काम में हिस्सा लेने का अवसर कभी नहीं मिला. “जब मैं रजिता की इस यात्रा को देखती हूं, तो गहरे संतोष से भर जाती हूं. उसने वह सबकुछ कर दिखाया जो मैं अपनी युवावस्था में करना चाहती थी,” राजलक्ष्मी कहती हैं.