रजिता कहिथे के घर के टूरा मन ओकर भारी सराहना करिन अऊ खास करके ओकर भाई राजीव ह ओकर उछाह ला भारी बढ़ाइस. “वो ह मोला माइलोगन मन के एक ठन मंडली बनाय बर प्रेरित करिस.”

मंदिर मन मं प्रदर्सन करे बर माईलोगन मन के उपर रोक रहिस (अभू घलो हवय), येकरे सेती जब वो ह येला सीख गीस, त रजिता ह ये बखत के मंच बर अपन परिवार के मंडली के संग काम करे सुरू कर दीस. फेर सुरू मं, वोला परदा के पाछू रहे भावत रहिस.

वो ह कहिथे, “मंय सीता (रमायन के नवा रूप मं) जइसने माई किरदार सेती बोल बोलेंव, फेर कठपुतरी चलाय धन देखेइय्या मन ला बोले के आत्मविस्वास मोर मं नइ रहिस.” फेर लइका मन बर अपन ददा के वर्कशाप मं जाय ले वोला अपन आत्मविस्वास बढ़ाय मं मदद मिलिस. “वर्कशाप बखत, मोला कतको लोगन ले भेंट करे ला परिस. मोला लोगन मन के सामना करे ले जियादा आत्मविस्वास मसूस होइस.”

रजिता ह कठपुतरी बनाय के कला मं घलो माहिर होगे. वो ह कहिथे, “मंय कागज मं कठपुतरी बनाय सुरु करेंव. मोर दाई-ददा अऊ भाई मोर गुरू रहिन. मंय धीरे-धीरे चमड़ा मं बनाय अऊ कठपुतरी मं परान भरे बर रंग भरे सीखेंय.” जिहां रामायन के कठपुतरी मं चेहरा मन के खासियत ला बढ़ा-चढ़ाके दिखाय जाथे, उहिंचे ये बखत के शो के कठपुतरी जियादा सच के मुताबिक होथें. रजिता बताथे, इहाँ तक के माईलोगन मन के उमर के हिसाब ले ओकर पहिनावा घलो बदल जाथे – गर वो ह डोकरा सियान आय, त कठपुतरी ला लुगरा पहिराय जाथे, गर वो ह नवा पीढ़ी के आय तो वो ह टॉप अऊ जींस पहिर सकथे.”

अइसने नइ रहिस के परिवार के सिरिफ मरद लोगन मन रजिता ला संग दीन अऊ वोला आगू बढ़ाइन. तोल्पावकूतु मं लैंगिक भेदभाव ला दूर करे के पहिली पहल रजिता के अपन बबा के क्लास मं सामिल होय के कतको बछर पहिलीच ओकर दाई राजलक्ष्मी ह कर देय रहिस.

साल 1986 मं रजिता के ददा रामचंद्र ले बिहाव के बाद ले राजलक्ष्मी ह परिवार के कठपुतरी कलाकार मन के कठपुतरी बनाय मं मदद करे सुरू करिस. वइसने, वोला कभू घलो कोनो गायन धन प्रदर्सन मं हिस्सा लेय के मऊका नइ मिलिस. राजलक्ष्मी कहिथे, “जब मंय रजिता के काम ला देखथों त मोर मन जुड़ा जाथे. वो ह वो हासिल कर ले हवय जऊन ला मंय अपन जवानी मं करे नइ सकंय.”