रजिता बतावेली कि परिवार के लइका लोग उनकर मन से स्वागत कइलक. खास करके उनकर भाई राजीव उनकर खूब उत्साह बढ़इलन. “उहे हमरा एगो अइसन मंडली बनावे के प्रेरित कइलन जेकरा में खाली मेहरारू लोग होखे.”

मंदिर में कला के प्रदर्शन मेहरारू लोग खातिर वर्जित रहे (आउर अबहियो बा). एहि से जब ऊ सभ कुछ सीख के तइयार भइली, त सबले पहिले आपन परिवार के मंडली संगे आधुनिक रंगमंच खातिर काम सुरु कइली. बाकिर सुरु सुरु में ऊ परदा के पिछहीं रहल पसंद करत रहस.

“हम सीता (रामायण के नयका रूप) जइसन मेहरारू पात्र खातिर संवाद बोलत रहीं. ओह घरिया हमरा में कठपुतली संभारे, चाहे दर्शक लोग के संबोधित करे के आत्मविस्वास ना रहे.” बाकिर बाऊजी जे बच्चा लोग खातिर कार्यशाला चलावत रहस, ओह में हिस्सा लेवे से उनका में धीरे-धीरे आत्मविस्वास आवे लागल. “कार्यशाला के दौरान हमरा कइएक लोग से बतियावे पड़त रहे. वइसहीं धीरे-धीरे भीड़ के संभारे में हमरा जादे आत्मविस्वास महसूस होखे लागल.”

रजिता कठपुतली बनावे के कला में भी मास्टर हो गइली. “कागज से कठपुतली बनावे से सुरुआत कइनी. माई-बाऊजी आउर भाई लोग हमार गुरु रहे,” ऊ कहेली. “धीरे-धीरे हमनी सिखनी कि चमड़ा पर आकृति कइसे खींचल जाला आउर ओह में रंग भर के कइसे कठपुतली में जान फूंकल जाला.” जहंवा रामायण के कठपुतली आ मुखौटा के हाव-भाव तनी जादे उभारल रहत रहे, उहंई नयका जमाना के हिसाब से बनल शो जादे सरल आउर सच्चा होखत रहे. “इहंवा ले कि मेहरारू लोग के उमिर के हिसाब से ओह लोग के वेश-भूषा बदल जात रहे. जइसे कि जदि मेहरारू उमिरदराज बा, त ओकर कठपुतली के साड़ी पहिरावल जाई, जदि ऊ छोट बा, त जींस आ टॉप पहिर सकेला,” रजिता समझइली.

परिवार में खाली मरदे लोग रजिता के साथ ना देलक. तोल्पावकूतु कला के दुनिया में लैंगिक गैरबराबरी दूर करे के दिसा में पहलकदमी करत उनकर माई राजलक्ष्मिए रजिता के उनकर दादाजी के कक्षा में जाए के प्रेरित कइली.

रजिता के बाऊजी रामचंदर से 1986 में बियाह भइला के बाद राजलक्ष्मी कठपुतली बनावे में परिवार के मदद करे के सुरु कइली. अइसे उनका खुद संवाद, चाहे प्रस्तुति में हिस्सा लेवे के मौका कबो ना मिलल. राजलक्ष्मी बतावत बाड़ी, “हम रजिता के देखिला, त परम संतोष महसूस होखेला. रजिता ऊ हासिल कइली, जे हम आपन जवानी में करे के चाहत रहीं.”