ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, एक लीटर पानी मं फ्लोराइड 1 ले 1.5 मिलीग्राम रहे ला चाही. जल विभाग के एक झिन इंजीनियर ह नांव उजागर नइ करे के शर्त मं बताइस के चुकुरु मं औसत मात्रा येकर ले करीबन तीन गुना (4 ले 4.5) हवय .

ये इलाका के बोरिंग (हैंडपंप) उपर लाल रंग के कटमट के चिन्हा डरे हवय, जेन ह ये बताथे के वो मं फ्लोराइड के मात्रा खतरनाक स्तर तक हवय. पारी के देखे गे अगस्त 2025 के सरकार के स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक, चुकड़ू के सब्बो बोरिंग मं फ्लोराइड के गंदगी मिले रहिस.

चेतावनी के चिन्हा होय के बाद घलो, गाँव के लोगन मन करा ये बोरिंग ले पानी भरे के छोड़ कोनो उपाय नइ ये. पानी बिसोय भारी महंगा हवय अऊ सरकार ये डहर चेत नइ धरत हवय.

पेयजल अऊ स्वच्छता विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेसन हुरुह कहिथे, “गांव के लोगन मन जानथें के कोन पानी बने हवय अऊ कों बोरिंग बढ़िया हवय... कुछेक बोरिंग के पानी बउरे लइक हवय.” फेर हुरुह न त ओकर पहिचान बताय सकिस अऊ न फ्लोरोसिस के बारे मं जागरूकता कार्यक्रम करे के कोनो सबूत दे सकिस.

देह मं फ्लोराइड के अधिकता धीरे-धीरे जहर बनाय लगथे. लइका मन मं सबसे पहिली डेंटल फ्लोरोसिस हो जाथे. ओकर मन के दांत धब्बेदार अऊ बदरंग हो जाथे. ये ह धीरे-धीरे स्केलेटल फ्लोरोसिस मं बदल जाथे, जोड़ मन अकड़े लगथे, हड्डी मन कमजोर हो जाथे अऊ टेढ़ा मेढ़ा हो जाथे.

पलामू के सिविल सर्जन अऊ चीफ मेडिकल आफिसर (सीएमओ) डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव बताथे, “फ्लोराइड कैल्शियम के जगा ले लेथे: चाहे वो ह दांत होय, हड्डी मन होय धन देह के कोनो घलो हिस्सा जिहां कैल्शियम रहिथे.”

फ्लोराइडजर्नल के एक ठन रिपोर्ट मं बताय गे रहिस के साल 2008 मं चुकड़ू गाँव मं जेन 10 लइका मन के जाँच करे गिस, वो मन ले आठ झिन ला डेंटल फ्लोरोसिस रहिस अऊ सर्वे मं सामिल करीबन आधा सियान मन मं स्केलेटल फ्लोरोसिस मिले रहिस.