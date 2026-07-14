ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक लीटर पानी में ढेर से ढेर एक या डेढ़ मिलीग्राम फ्लोराइड होखे के चाही, चुकरु में एकर औसत तीनगुना बा, नाम ना बतवला के शर्त पर जल निगम के एगो इंजीनियर साहब बतवने.

ए इलाका के हैंडपंप के लाल क्रॉस से चिन्हा लगा दिहल गईल बा काहे से कि ओहिजा के पानी में फ्लोराइड ढेर बा. राज्य स्वास्थ्य विभाग के अगस्त 2025 के रिपोर्ट जेके पारी टीम भी देखले बा, चुकरू में गड़ाइल कूल्ही बीसों चांपाकल फ्लोराइड से प्रदूषित बा.

चिन्हा लगलो के बाद, गांववालन के लगे ई मिलौनी पानी पियला के अलावा कवनो चारा नईखे. पानी कीनल महंग बा एहिजा, आ राज्य सरकार के कौनो मतलब नईखे.

"गांव के लोग जानत बा कि कहां के पानी बेकार ह, आ कहंवा निम्मन पानी मिली. कुछ हैंडपंप सुरक्षित बाने," जेसन हुरुह बतावेनी, उन्हा के पेयजल आ स्वच्छता विभाग के कार्यकारी इंजीनियर हईं. लेकिन उन्हा के ई ना बता पवनी कि कौन नल बढ़िया पानी देला आ कौन नल बेकार, इन्हा ले कि उन्हा के फ्लोरोसिस जागरूकता अभियान के कौनो सबूत भी ना दे पवनी.

ढेर फ्लोराइड से देहीं बिखिया जाला. लईकन के दांत पर फ्लोरोसिस पहिले अटैक करेला, उनकर दांत पर चकता पड़ी जाला आ दांत भी पियरा जाला. फेर एकरा बाद स्केलटल फ्लोरोसिस होला जईसे हड्डी कमजोर हो जाले आ निहुर जाले आ जोड़ में अकड़न आ जाला.

फ्लोराइड कैल्शियम के जगही ले लेला; जईसे दांत आ हड्डी, जहां भी कैल्शियम मौजूद होला." डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, पलामू के सिविल सर्जन आ मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बतावेने.

2008 में एकबेर जांच भईल त तो चुकरु गांव के दस में से आठ लईकन के दांत के फ्लोरोसिस रहे. सर्वे से ईहो पता लागल कि आधा आबादी के स्केलटल फ्लोरोसिस रहे. फ्लोराइडजर्नल में छपल रिपोर्ट भी ए बात पर अंगुरी उठवले रहे.