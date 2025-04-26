प्रदीप कौशिक, अपन जनम लेच पीरागढ़ी मं रहत आवत हे, वो ह बताथे के कुछु हफ्ता पहिली मंदिर अहाता मं पीये के पानी के समस्या ला लेके इहाँ के समाज के नेता मन के संग एक ठन बइठका होय रहिस.प्रदीप बताथे, “ये बइठका मं डीएमआरसी अऊ दिल्ली जल बोर्ड के लोगन मन घलो रहिन. वो मन हमन ला बताइन के ये इलाका के सीवर लाइन मन भारी जुन्ना हवंय अऊ जम्मो पाइपलाइन सिस्टम ला बदले के जरूरत हवय.”

शास्त्री के मुताबिक, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अफसर मन बावड़ी के जाँच करे बर मंदिर अहाता मं आय घलो रहिन, जेकर ले बावड़ी मं पानी के स्तर के जांच करे जा सकय, जेन बरसों ले घटत जावत हे. बड़े पुजारी कहिथे, “अइसने समान्य जाँच ला छोड़ के बावड़ी बर आज तक कुछु जियादा करे नइ गे हे.”

दिल्ली जल बोर्ड डहर ले जून, 2014 मं बनाय गे सीवेज मास्टर प्लान 2031 के तहत राज मं 74 नवा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाय के प्रस्ताव देय रहिस. वइसे, ये योजना मं पहिलीच ले बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ला बढ़िया ढंग ले काम के लइक बनाय बर कोनी साफ दिशा-निर्देस नइ ये. ये मं माने गे हवय के पानी के ट्रीटमेंट के बाद घलो अक्सर खराब पाइपलाइन के कारन ये पानी फिर ले गंदा हो जाथे.

दिल्ली मं ये बखत के सीवर के जाल करीबन 8300 किमी लंबा हवय, जेन ह अब जुन्ना अऊ जर्जर हो चुके हे.पीरागढ़ी के बासिंदा मन ला मालूम हवय के भलेच अवेइय्या बखत मं ये सीवर लाइन मन ला बदल दे जाय, फेर ये शहरी गांव मं ये बदलाव सबले आखिर मं हबरही.

सीवर लाइन बर बनाय गे ये मास्टर प्लान मं पीरागढ़ी जइसने शहरी गांव के जगा नइ ये. इही बखत पीरागढ़ी मं जिहां एक डहर कतको सरकारी एजेंसी मन बुनियादी ढांचा बनावत धन देखरेख करत हवंय,उहिंचे दूसर डहर इहाँ रहेइय्या मिहनत मजूरी वाले लोगन मन बद ले बदतर होवत जावत सेहत के समस्या के निदान बर महीनों ले अगोरत हवंय.