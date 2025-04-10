“पीरागढ़ी में सब केहू बेमार बा,” एगो अउरी निवासी नीलम कहेली. पेट दर्द आ बोखार से पीड़ित मरीजन के अलावा कुछ पड़ोसी लोग त्वचा पर निकल रहल दाना से भी परेशान बाड़ें. “ई कुल ए प्रदूषित पानी के वजह से बा. हमनी के एकर उपयोग कुल घरेलू काम जईसे सफाई, स्नान आ शौचालय में करेनी जा. पिए खातिर हमनी के पानी के केन कीने के पड़ेला.”

नीलम ए सकरा तीन-मंजिला मकान के मालकिन हई जेमे बिस्वनाथ के परिवार रहेला. “हम रोज पिए के पानी खातिर 56 रुपया कहां से ले आईं जब हमार पति लगातार बेमार बाड़ें आ हमार बेटा बेरोजगार बा,” नीलम पूछेली.

एक परिवार के औसतन हर दिन 20 लीटर के दू गो केन के जरूरत होला जवन तीन गो स्थानीय विक्रेता लोगन से कीनल जाला आ एक केन के दाम 60 रुपिया पड़ेला.

भूमिगत जल पम्प लगावे के सवाल नईखे काहें कि ई 2019 से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के नियम के तहत प्रतिबंधित बा ताकि भूमिगत जल के स्तर बनावल राखल जा सके. एकरी वजह से घरेलू नल ही एइजा के लोगन खातिर पानी के एकमात्र स्रोत बा जेके अब कीनल गईल केन के पानी से पूरा कईल जाता.

पीरागढ़ी गांव के नल से निकले वाला चमकीला, नीला आ झाग वाला पानी के विडिओ 22 जुलाई, 2024 के सोशल मीडिया पर वायरल हो गईल. ए क्लिपन में से एगो में गांव के एगो आदमी अपनी घर के नल के पानी के ‘जहर’ कहत सुनल गईल बा.

एकरी जवाब में दिल्ली के तत्कालीन जल मंत्री आतिशी दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के मुख्य सचिव नरेश कुमार के जांच करे के आदेश दिहली. डीजेबी एगो जांच टीम बनवलस बाकिर एकर निष्कर्ष सार्वजनिक ना कईल गईल.