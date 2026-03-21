अब वो मनयेकर बगेर जाय लासीखत हवंय. हलच के बछरमं महाराष्ट्र भर मं रबारीचरवाहा मन के खिलाफघेरी बेरी पुलिस मंमामला दरज करेगे हवय, जेकर कारन ऊँट मनके जब्ती करे गिस अऊवो मन ला खदेड़ेगे हवय. अफसर अऊकार्यकर्ता मन कतको बेरआरोप लगाय हवंय केढोवेइय्या ऊँट मन लाकतल करे धन गलतकाम बर भेजे जावतरहिस – फेर चरवाहा मनये मन ला अपनपरिवार धन गोहड़ी केआय जाय बर बऊरथें.

इहाँ ले थोकनदूरिहा मं एक ठनमामला मं, रबारी समाजके 50 ले जियादा ऊँटके जब्ती करे गे रहिस. वो मन के उपरआरोप लगे रहिस केऊँट मन ला गैरकानूनी तरीका ले जाए जावतरहिस- फेर रबारी मनकरा अपन मालिकाना हकके सबूत के कागजातरहिस, अऊ वो मनये घलो साबित करसकत रहिन के वोमन के मंसूबा सिरिफपलायन करे रहिस. पढ़व: पुलिस के हिरासतमं कच्छ के ऊंट

अभिचे हालेच मं, दिसंबर 2025 मं, उत्तरी महाराष्ट्र के धुले जिलामं 30 ठन ले जियादाजब्ती करेगे रहिस: वो मन अभूघलो पुलिस के हिरासत मंपरे हवंय, अऊ ओकर मालिकमन ये बात लालेके चिंता मं परे हवंयके चारा नइ मिलेसेती, वो मन लेकुछु मर जाहीं.

विदर्भ के रबारी नेताधुले कोती भागिन, जइसनेके वो मन हरेकपईंत करथें जब पुलिस वोमन के ऊँट मनके जब्ती कर लेथे. किरसनके कहना आय केऊँट मालिक ये बेबात केहलाकान होय अऊ ऊँटनइ लहूटाय ले चिंता मंहवंय. वो ह कहिथे, “उसमें पैसा भी जाएगाऔर समय भी, औरपरेशानी होगी वो अलग (येमं पइसा घलो खइताहोही अऊ बखत घलोअऊ हलाकान होय ला परहीसो अलग .”

तो ये बखतविदर्भ अऊ जम्मो मध्यभारत मं अधिकतर रबारीचरवाहा अपन ऊँट लेनिजात चाहत हवंय.

“ऊँटमन ला पोसे भारीमुस्किल अऊ महंगा होगेहवय,” किरसन बतावत जाथे.

बीते बछर (2025) तकले, किरसन के डेरा मंतीन ठन ऊँट रहिस. अब ओकर करा एकोघलो नइ ये. किरसनके अंताजा हवय, “नागपुर अऊ वर्धा मं, हो सकथे अभू घलोपांच ठन परिवार ऊँटराखत हवंय. पहिली कम से कम 2,00 रहिन. अब हाथ केगिनती भर बांचे हवंय.” वो ह हमर लेकपसा के वो बड़ेअकनखेत मं गोठियावत हवय, जिहां ओकर डेरा अभिचेअभिचे डरे हवय: वोह बताथे के ओकर मेढ़ा–छेरीके गोहड़ी बहिर कोनो जगाचरत हवय.