अब उ लोग ऊंटन के बिना चलल सीख रहल बा. हाल के सालन में कई-कई बेर पुलिस रबारी चरवाहा लोगन के कई गो मामलन में परेशान कईलस ह, जेमे ऊंट के जब्त कर के दूसरी जगह भेज दिहल गईल रहे. अधिकारी आ कार्यकर्ता लोग कबो-कबो आरोप लगवले बा कि माल ढोए वाला ऊंटन के बूचड़खाना या फिर गलत परिवहन खातिर भेजल जात रहे – जबकि तथ्य ई बा की उ लोग ऊंटन के इस्तेमाल आपन परिवार आ झुण्ड के ले जाए खातिर कामकाजी पशु के रूप में करेला.

एइजा से उ जगह ढेर दूर नईखे, जहवां रबारी समुदाय के 50 से अधिक ऊंटन के जब्त कर के रखल गईल रहे आ अवैध परिवहन के आरोप लगावल गईल रहे – हलांकि, रबारी लोगन के लगे आपन स्वामित्व के देखावे आ ई साबित करे खातिर दस्तावेज रहे कि उनकर मकसद प्रवास रहे. पढ़ीं: पुलिसिया कैद में कच्छ के ऊंट

हाले में दिसम्बर 2025 में भी अइसने भईल, जब महाराष्ट्र के धुले जिला में 30 से अधिक ऊंट पकड़ लिहल गईल; आ अब्बो हिरासत में रखल गईल बा, ओकर मालिक लोग चिंता में बा कि बिना चारा के ओमे से कुछ मर जईहें सन.

जइसहीं पुलिस ओ लोगन के ऊंटन के जब्त करेले, विदर्भ में रबारी के नेता लोग उहां भागेला, जइसे अबकी ऊ लोग धुले पहुंचल. किरसन के कहनाम बा कि ऊंट मालिक लोग बेफालतू के उत्पीड़न आ आपन ऊंट वापस मिले में होखे वाला देरी से बहुत परेशान बाड़ें. “उसमें पैसा भी जायेगा और समय भी, और परेशानी होगी वो अलग [ओमे पैसो लागेला आ समय भी, परेशानी जवन होला उ अलग से],” उ कहेलन.

त अब विदर्भ आ मध्य भारत के अधिकांश चरवाहा लोग ऊंटन के छोड़ रहल बाड़ें.

“ऊंट राखल अब बहुत मुश्किल आ महंग हो गईल बा,” किरसन कहेलन.

पिछला साल (2025) ले किरसन के डेरा में तीन गो ऊंट रहें सन. अब एक्को नईखे बाचल. “नागपुर आ वर्धा में शायद पांच गो परिवार अब्बो ऊंट रखले बाड़ें सन,” किरसन के अंदाजा बा. “पहिले कम से कम 2,000 गो रहें सन, अब शायद कुछे बचल बाड़ें सन.” उ अपने डेरा में हमनी से बतिया रहल बाड़ें जवन दूर ले फइलल कपास के खेत के बीच में बसल बा. उनकर भेड़ आ बकरी के झुण्ड कहीं बाहर चर रहल बा, उ बतावेलन.