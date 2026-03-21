বাটটো শেষ হোৱাৰ আগতেই জিপিএছ চিগনেল নাইকিয়া হৈছে।
নাগপুৰৰ পৰা এঘণ্টাৰ বাটৰ ভানচৌলি (চাৱনগি) গাঁৱৰ পৰা যোৱা আলকতৰা দিয়া সৰু ৰাস্তাটো এটা অলপ দূৰ গৈ নাইকিয়া হৈছে, আৰম্ভ হৈছে এটা ধূলিময় বাট। দুয়োফালে কপাহ আৰু বুটমাহৰ খেতি।
কিৰ্চন জগমল ৰাবাৰি এখন মটৰ চাইকেলত অপেক্ষাৰত। ইয়াত আমি আমাৰ চাৰিচকীয়া বাহনখনক বিদায় দিব লাগিব, ৪৫ বছৰীয়া লোকজনে অনুৰোধ জনাইছে। ২,৫০০ টা ছাগলী আৰু ভেড়াৰে তেওঁৰ কাৰাভান নামনিৰ ফালে এটা সৰু জুৰি পাৰ কৰি আহিছে, তালৈ চাৰিচকীয়া লৈ যাব পৰা নাযায়।
আনফালে চাৰিটা পৰিয়ালৰ সৈতে কিৰ্চনৰ ভ্ৰাম্যমাণ ‘ডেৰা’ চলমান অৱস্থাতে আছে। দুখন গৰুগাড়ীত তেওঁলোকৰ আটাইবোৰ সামগ্ৰী - চাৰপাই, ষ্টীলৰ বাচন, জাপি লোৱা কাপোৰ, গিলাচ-বাতি, ৰছী, জাল আৰু বাকচ আদি সকলো বোজাই কৰি লোৱা হৈছে। মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত ক’লা ত্ৰি-বস্ত্ৰ পিন্ধিছে – এটা চোলি (ব্লাউজ), ঘাগৰা আৰু লুড়কি (ওৰণি)। ভেড়া আৰু ছাগলীৰ পোৱালীবোৰে বেবাই আছে। লগত আছে ৰছী লগাই থোৱা এটা কুকুৰৰ পোৱালী। জাকটোৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব পোৱাৰ আগেয়ে পোৱালীটোৱে আখৰা কৰাত ব্যস্ত চাগে।
কাৰাভান চলি গৈছে।