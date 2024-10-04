ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਬਰਪਾੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਬੰਦੂਆਂ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਕੁੰਚਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਾਵਰ (ਜਾਂ ਸਾਬਰ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਅੱਧ-ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰਸੀਨੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ, ਸੇਗੁਨ, ਪੀਆਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਖੁਰਾਕ- ਫ਼ਲ, ਫੁੱਲ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ- ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਮੁਕਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ (ਸੀ. ਟੀ. ਏ.) ਤਹਿਤ ‘ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1953 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਰਪਾੜਾ (ਜਾਂ ਸਾਬਰਪਾਰਾ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਲਈ ਜੰਗਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। 26 ਸਾਲ ਨੇਪਾਲੀ ਸਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰੂਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਘਲਟੂ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰੋਤ ਸਾਲ (ਸ਼ੋਰੀਆ ਰੋਬਸਟਾ) ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਨ।