गांव के 11 परिवारों में से सात परिवार साल के पत्तों से पत्तल बनाकर बेचते हैं. ये पेड़ दुआरसिनी के जंगल से आते हैं, एक ऐसा जंगल जो पहाड़ियों तक फैला हुआ है. वही पहाड़ियां, जो गांव की सीमा से लगी हुई हैं. नेपाली बताती हैं, "नौ बजे यहां से निकलते हैं, दुआरसिनी पहुंचने में एक घंटा लगता है."

जंगल के लिए निकलने से पहले, घर में खाना बनाना होता है, और नेपाली अपने आंगन में जुटी होती हैं. बच्चों और पति को खिलाना है, बड़ी बेटी को स्कूल भेजना है, और सबसे छोटे को दूसरी बेटी की देखभाल में छोड़ना है. अगर कोई पड़ोसी आस-पास होता है, तो वह बच्चों पर नज़र रख लेता है.

जैसे ही नेपाली और घलटू दुआरसिनी के जंगल पहुंचते हैं, उनका काम शुरू हो जाता है. क़रीब 33 साल के घलटू पेड़ पर चढ़कर छोटी और बड़ी पत्तियों को एक छोटी छुरी से काटते हैं, जबकि नेपाली पास के पेड़ों से जितनी पत्तियां हाथ आ सकें, उन्हें तोड़ती हैं. वह बताती हैं, "बारह बजे तक पत्ते तोड़ते हैं. दो-तीन घंटे लग जाते हैं." दोपहर तक वे घर लौट आते हैं.

"घर पहुंचने के बाद हम खाना खाते हैं." घलटू को उसके बाद आराम करना होता है. दोपहर की झपकी उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन नेपाली शायद ही कभी आराम कर पाती हैं. वह पत्तों से पत्तल बनाना शुरू कर देती हैं. एक पत्तल बनाने में साल के आठ से दस पत्ते लगते हैं, जिन्हें बांस की पतली सींकों से जोड़ा जाता है. घलटू बताते हैं, "मैं बाज़ार से बांस ख़रीदने जाता हूं. एक बांस 60 रुपए का आता है और तीन-चार महीने तक चलता है. बांस को चीरकर सींकें बनाने का काम नेपाली करती हैं."

नेपाली को एक पत्तल बनाने में एक या दो मिनट का समय लगता है. वह कहती हैं, "हम एक दिन में 200-300 खाली पत्ते बना सकते हैं." खाली पत्ता या थाला वह शब्द है जो सवर लोग पत्तल के लिए इस्तेमाल करते हैं. यह काम तभी पूरा हो सकता है, जब नेपाली पूरे दिन में आठ घंटे इस काम में लगी रहें.