गाँव के 11 ठन घर ले सात झिन सरई पाना ले पतरी बनाथें अऊ बेचथें. ये रुख मन दुआरसिनी जंगल मं हवंय. ये जंगल ह दूरिहा डोंगरी तक ले बगरे हवय. डोंगरी मन गाँव के सरहद बनाथे. नेपाली कहिथे, “नौ बजे यहाँ से जाते हैं. एक घंटा लगता है दुआरसिनी पहुँचने में.”

जंगल जाय के पहिली नेपानी ला रांधे ला परथे अऊ अपन घर के आगू के अंगना के काम करे ला परथे. लइका मन अऊ घरवाला ला खवाय, बड़े बेटी ला स्कूल पठोय, छोटे बेटी ला ओकर नानचिक भाई ला धराय ला परथे. गर परोसी तीर मं रहिथें, त वो मन ओकर लइका मन के उपर नजर रखे रहिथें.

दुआरसिनी जंगल मं हबरे के बाद दूनों डौकी-डौका काम मं लग जाथें. 33 बछर के घल्टू रुख मं चढ़थे अऊ नान कन टांगी ले पाना टोरथे. ये बखत नेपाली ह लकठा के रुख मन ले हाथ अवेइय्या पाना टोरथे. वो ह कहिथे, “ बारा बजे तक पत्ते तोड़ते हैं. दो-तीन घंटे लगते हैं.” मंझनिया तक घर लहूट आथें.

“घर आय के बाद हमन एक बेर अऊ खाथन.” घल्टू सुस्ताथे. एक दू झपकी लेगे, ओकर बर जरूरी आय, फेर नेपाली सायदेच कभू घलो दू घड़ी आँख मूंदे सकथे. वो ह पाना ले पतरी बनाय सुरु करथे. एक ठन पतरी बर आठ-दस पाना के जरूरत परथे, जेन ला बांस के कड़ी ले खिलथे. घल्टू कहिथे, “मंय बांस बिसोय बर बजार जाथों. एक नग के दाम 60 रूपिया होथे अऊ ये ह तीन ले चार महिना तक ले चल जाथे. नेपालीच ह बांस ला फोरथे.”

नेपाली ला एक ठन पतरी बनाय मं एक धन दू मिनट लगथे. वो ह कहिथे, “हमन दिन भर मं 200-300 खाली पत्ता (पतरी) बना लेथन.” खाली पत्ता धन थाला शब्द सावर लोगन मन पाना के पतरी बर बऊरथें. गर नेपाली दिन मं आठ घंटा तक ले ये काम मं लेगे रहिथे त ओतक बनाय सकथे.