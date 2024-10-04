गांव के 11 परिवारन में से सात परिवार साल पेड़ के पतई से प्लेट बनावेला आ बेचेला. पेड़ दुआर्सिनी जंगल के हिस्सा हवे जवन पहाड़ी ले उगल बा. आ ई पहाड़ी गांव के सीमा से लागल बाड़ी सन. “नौ बजे यहाँ से जाते हैं. एक घंटा लगता है दुआर्सिनी पहुंचने में (हमनी के एइजा से सबेरे 9 बजे निकलेनी जा आ दुआर्सिनी पहुंचे में एक घंटा लागेला),” नेपाली कहेली.

दम्पत्ति जंगल खातिर निकलो, एकरी पहिले खाना बनावे के आ नेपाली अपनी घर के सामने वाला यार्ड में काम कर रहल बाड़ी. बच्चन आ मरद के खाना खिवाये के बा, बड़की बेटी के स्कूले भेजे के बा आ सबसे छोटकी के दूसरी वाली के देखभाल में छोड़े के बा. अगर कवनो पड़ोसी आसपास रही त उहो बच्चन पर नजर राखी.

दुआर्सिनी पहुंचते मरद मेहरारू काम पर लाग जाला लोग. घलतू (33) पेड़ पर चढ़ेलन आ छोट चाकू से बड़े बड़े पतई काट ले आवेलें. नेपाली के हाथ जवना पेड़ के पतई ले आराम से पहुंच जायेला ओसे उहो तबले पतई तूरेली. “बारा बजे तक पत्ते तोड़ते हैं. दो तीन घंटे लगते हैं (हमनी के 12 बजे दुपहरिया ले पतई तूरल जाला. एमे दू से तीन घंटा ले लागेला),” उ कहेली. दुपहरिया ले उ लोग घरे लौट आवेला.

“घरे अईला के बाद हमनी के फिर से खाईल जाला.” घलतू के एकरी बाद आराम करे के होला. दुपहरिया में झपकी उनकरी खातिर जरूरी हवे बाकिर नेपाली के शायदे कबो झपकी लेवे के मिलेला. उ पतई से प्लेट बनावे शुरू कर देली. एगो प्लेट में साल के आठ से दस पतई लाग जाला जेके बांस के सींक से जोड़ल जाला. “हम बांस लेवे बाजार जायेनी. एगो पीस 60 रुपिया के पड़ेला आ तीन से चार महीना ले चलेला. नेपाली ही बांस से सींक निकालेली,” घलतू कहेलन.

एक प्लेट बनावे में नेपाली के एक से दू मिनट के समय लागेला. “हमनी के 200-300 खाली पत्ता एक दिन में बना सकेनी जा,” उ कहेली. पतई के प्लेट के खाली पत्ता या थाला कहल जाला. लक्ष्य तक पहुंचे खातिर नेपाली के एक दिन में आठ घंटा काम करे के पड़ेला.