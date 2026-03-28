45 बछर के लालहमेल्था, डम्पा के तेइरेई मं बीते 10 बछर ले बीट अफसर हवंय, अऊ ओकर कहना आय के हथिनी के जने के उपाय ला लेके कतको चर्चा होय रहिस.

“ ये मं कोनो दू मत नइ ये के डम्पा मं हथिनी बर जंगल मं अकेल्ला रहे चिंता ले भरे आय. गर विभाग ओकर मिलन बर कोनो हाथी के इंतजाम कर सके –जेन मं जियादा खरचा घलो नइ होवय- त हाथी ला इहाँ के स्तर मं नंदाय ले बचाय जा सकथे,” ये कहना आय वन्यजीव विशेषज्ञ अनवरुद्दीन चौधरी के, जेन ह मिजोरम मं हाथी मन के आबादी घटे के अध्ययन करे हवय.

साल 2001 के एक ठन अध्ययन मं ये बताय गे रहिस के पारंपरिक रूप ले हाथी मन के सिकार करे जावत रहिस अऊ ओकर गोस/ मांस ला इहाँ के जनजाति मिज़ो, लाई, मारा, ब्रू, चकमा अऊ हमर मन खावत रहिन.

‘द वाइल्ड एलिफेंट इलिफ्स मैक्सिमस इन मिजोरम’ नांव के एक ठन रिपोर्ट मं बताय गे हवय के साल 1960 के दसक मं उग्रवाद अऊ नवा जमाना के हथियार के बढ़त चलन सेती हाथी के गैरकानूनी सिकार मं ‘भारी बढ़ोत्तरी’ होइस. उग्रवादी, हाथी मन ला न सिरिफ ओला खाय बर मारत रहिन, फेर ओकर दांत बर घलो मारत रहिन: ये दांत मन ला दक्खिन-उत्ती एशिया के बाजार मं बचके हथियार बिसोय बर पइसा जुटाय जावत रहिस.

1980 अऊ 1990 के दसक तक, बांचे हाथी मन बूड़ति अऊ दक्खिन इलाका मं छोटे-छोटे, अलग-थलग हिस्सा मं सिमटके रहिगे रहिन – जेन मं डम्पा अभयारण्य अऊ न्गेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य घलो सामिल रहिस. भारी ख़राब ढंग ले बिखर जाय सेती, बांचे गोहड़ी के ‘कोनो भविष्य नइ’ रहिगे रहिस; येकर सबले बड़े कारन ठीहा के खतम होय अऊ आपस मं मिलन करके जने के खतरा रहिस.

“डम्पा मं सबले बड़े जानवर हाथी आय. काबर के डोंगरी वाले घन अऊ खंचवा-डीपरा जंगल मं कोनो घलो जानवर ला देखे बनेच मुस्किल आय, ते पायके बाकी जानवर मन के बनिस्बत थोकन आसान होथे, भले वो ह घेरी बेरी झन दिखत होय,” लालहमेल्था कहिथे. “जब घलो मंय हथिनी ला देखथों, त मोला लागथे के वोला मिलन के मउका मिले ला चाही, ओला अकेल्ला रहे के जगा अपन खुद के बंस बढ़ाय के मउका मिले ला चाही,” रियांग आदिवासी समाज के लालहमेल्था बोलत जाथे. फेर वोला एक ठन आने चिंता घलो लगे हवय: “ये चिंता घलो हवय के गर हथिनी के बंस बढ़थे, त हम जइसने वन कर्मी मन के उपर हमला के खतरा घलो बढ़ सकथे.”