पैंतालीस बरिस के लालहमेल्था पछिला दस बरिस से डम्पा के तेइरेई में बीट अधिकारी बाड़न. ऊ बतावत बाड़न कि एह हाथी के प्रजनन के लेके पहिले कइएक बेरा चरचा होखत रहल बा.

वन्यजीव मामला के जानकार अनवरुद्दीन चौधरी के कहनाम बा, “एह में कवनो शक नइखे कि डम्पा के ई मादा हाथी जंगल में अकेले दुखी रहत होई. जदि विभाग एकरा खातिर कवनो नर हाथी खोजे, आउर जेकरा में जादे पइसो ना लागेला, त इहंवा मिजोरम में विलुप्त होखे के कगार पर पहुंच चुकल हाथी के बचावल जा सकेला.” अनवरुद्दीन मिजोरम में कम होखत हाथी के आबादी के मामला पर शोध कर चुकल बाड़न.

सन् 2002 में भइल एगो शोध के हिसाब से, पारंपरिक रूप से मिजो, लाई, मारा, ब्रू, चकमा आ हमार जइसन स्थानीय समुदाय के लोग हाथी के शिकार करेला आउर ओकरा खइबो करेला.

‘द वाइल्ड एलिफेंट: एलेफस मैक्सिमस इन मिजोरम’ नाम के एह शोध से पता चलेला कि सन् 1960 के दसक में उग्रवाद आ आधुनिक हथियार के बढ़े से शिकार ‘बहुते जादे’ होखे लागल. उग्रवादी लोग हाथी के खाली मांसे खातिर ना, बलुक ओक दांत (हाथीदांत) खातिर भी मार देत रहे. एह दांत के दक्खिन-पूर्व एशिया के बजार में बेचके हथियार कीनल जात रहे.

1980 आ 1990 के दसक ले जेतना हाथी एह सबसे बचल, ऊ सब पस्चिमी आ दक्खिनी इलाका में छोट-छोट आ अलग-थलग हिस्सा में सिमट के रह गइल. एकरा में डम्पा आ न्गेंगपुई जइसन वन्यजीव रिजर्व भी रहे. एह तरहा बिखर जाए से ओह लोग के रहे के जगह कम पड़त चल गइल. प्रजनन के मौका कम होखत चल गइल, जेकरा चलते एह झुंड सब के भविष्य लगभग अन्हार हो गइल.

लालहमेल्था कहेलन, “डम्पा में हाथिए सबले बड़ जनावर बा. इहां के जंगल घना आ ऊबड़-खाबड़ वाला जमीन में बा. पहाड़ी ढलान पर होखे के चलते कवनो जानवर के देखल मुस्किल होखेला. अइसन में हाथी बाकी जानवर के बनिस्पत तनी आसानी से लउक जाला, भले अक्सरहा ना लउकत होखे.” ऊ इहो कहेलन, “हम जब कबो एह हाथी के देखिला, त इहे लागेला कि एकरा अकेला रहे के बजाय प्रजनन के मौका मिले के चाहीं, एकरो आपन एगो परिवार होखे के चाहीं.” रियांग आदिवासी समुदाय से आवे वाला लालहमेल्था के एगो आउरो चिंता सतावेला, “इहो डर लागल रहेला कि हाथी के गिनती बढ़ल, त हमनी जइसन वनकर्मी पर हमलो बढ़ सकेला.”