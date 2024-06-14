महाराष्ट्र में कोलाम आदिवासी लोग के आबादी 194,671 बा (भारत में अनुसूचित जनजाति के सांख्यिकीय प्रोफाइल, 2013), बाकिर जनगणना के हिसाब से इहंवा के आधे लोग के मातृभाषा कोलामी बा.

“हमनी के लरिका लोग स्कूल जाला, त उहंवा मराठी सिखेला. मराठी जटिल नइखे, बाकिर कोलामी बा,” सुनीता के कहनाम बा. ऊ इहो कहली, “स्कूल में एगो मास्टर नइखे जे हमनी के भाषा बोल सको.” उहो दोसरा क्लास तक मराठी में पढ़ाई कइली. बाद में बाऊजी के गुजरला चलते उनकरा स्कूल छोड़ देवे के पड़ल.

पारी जब सुनीता से भेंट कइलक, ऊ आपन तीन एकड़ के खेत में कपास चुने में ब्यस्त रहस. ऊ हमनी के बतइली, “सीजन खतम होखे से पहिले हमरा कपास के कटाई कर लेवे के बा.” उज्जर कपास के एकर खोली में से चुने में उनकर हाथ पूरा सुर-ताल में चलत रहे. एके मिनट में उनकर ओड्डी आधा भर गइल.

“ई कापस (कपास खातिर मराठी शब्द) के अंतिम बचल दू ठो तास (मराठी आउर कोलामी में क्यारी) बा,” सुनीता बतइली. ऊ आपन कपड़ा के ऊपर एगो बुश्शर्ट डालले बाड़ी काहेकि, “सूखल रेक्का (कोलामी में फूल के डंठल, चाहे कैलिक्स) आउर गड्डी (कोलामी में खर-पतवार) अक्सरहा हमार लुगा से चिपक जाला. केतना बेरा त एह में फंस के ई फाटियो जाला.” कैलिक्स कपास के बाहरी हिस्सा होखेला, जे फूल के पकड़ के रखेला. आउर गड्डी कपास के खेत में पावल जाए वाला खर-पतवार बा.

दुपहरिया में गरमी बढ़े लागेला, त ऊ सेलांगा निकाल लेवेली आउर माथा पर बांध लेवेली. सेलांगा धूप से बचे खातिर एगो छोट सूती कपड़ा होखेला, जेका पगड़ी जइसन माथा पर बांधल जाला. बाकिर ओड्डी, खेत में पहिनल जाए वाला कपड़ा के सबले जरूरी हिस्सा बा. ओड्डी कपास तुड़ के रखे वाला एगो लमहर कपड़ा, आमतौर पर लुगा रहेला जे कंधा से कूल्हा ले बांधल रहेला. ऊ दिन भर कपास चुनेली. तनी देर बीच-बीच में सुस्तइबो करेली. पूरा काम में उनकरा सात घंटा लाग जाला. कबो-कबो ऊ ईर (कोलाम में पानी) पिए खातिर लगे के ईनार पर चल जाली.