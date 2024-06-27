पड़ोस के बच्चे इस बात को समझते हैं कि प्रभाती का हुनर उन्हें वैसे प्रयोग करने के अवसर देता है जो उन्हें कक्षाओं में भी सिखाया जाता है. “मेरी पड़ोसन की बेटी मुझसे बोली, ‘काकी, मुझे पढ़ाइए भी!’ छुट्टियों और सप्ताहांतों में उनका घर एक रचनात्मक दुनिया में बदल जाता है. “वे मोरों और पेड़ों के चित्र बुनने में गहरी रुचि लेते हैं, हालांकि इतनी जल्दी इस कला को वे नहीं सीख पाएंगे. इसलिए मैं उन्हें चटाई का किनारा बुनने के काम में लगा देती हूं, और कहती हूं कि वे मुझे पैटर्न बनाते हुए ध्यान से देखें. इस तरह मैं धीरे-धीरे उन्हें सिखाने लगूंगी,” वे कहती हैं.

बहरहाल मंदिरा कमलकोष बुनने का काम सीख रही है. उसने मन में यह तय कर रखा है कि वह कोई ऐसा काम करेगी जिसमें अधिक पैसे हों और अपने लिए भी समय निकाल सके. “संभव है कि मैं नर्सिंग के काम की ट्रेनिंग लूं,” वह कहती है. “चटाई बनाने के काम में बहुत श्रम भी लगता है. कोई दूसरा काम करते हुए आप दो मिनट के लिए बैठ सकते हैं या आराम कर सकते हैं. इससे आपकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. आपको हमेशा काम में लगे रहने की ज़रूरत नहीं है. यही कारण है कि मेरी पीढ़ी में अब कोई भी चटाई बनाने के काम को नहीं अपनाना चाहता है.”

अपनी बात को साबित करने के लिए वह अपनी मां के दिनभर के कामों का लेखाजोखा देने लगती है. “मेरी मां रोज़ पांच बजे सुबह जाग जाती है. वह घर को बुहारने के बाद सफ़ाई के दूसरे काम करती है. फिर वह एक घंटे बैठकर चटाई बनाती है. चूंकि हमें सुबह ही भूख लग जाती है, तो वह हमारे लिए खाना पकाती है. खाना खाने के बाद वह फिर दोपहर तक चटाई बुनती है. बीच में वह स्नान करने के लिए उठती है. उसके बाद वह दोबारा पूरे घर को बुहारती है और चटाई बुनने के लिए बैठ जाती है और रात को 9 बजे अपने काम से उठती है. उठने के बाद वह रात का खाना पकाती है. तब हम खाना खाते हैं और सोने जाते हैं.”

“मेरे माता-पिता मेले में नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें घर के कामों से फ़ुर्सत नहीं मिलती है. हम कोशिश करते हैं कि रोज़ कम से कम एक पाटी बना सकें. ऐसा करने पर ही हम घर चलाने के लिए महीने में ज़रूरी 15,000 हज़ार रुपए कमा सकते है,” मंदिरा कहती है.