બહુ ઓછા લોકો બારીક વણેલી કમળકોશ ચટાઈની ખરેખરી કારીગરીની પ્રશંસા કરી શકે છે.
તેનાથીય ઓછા લોકો તેને વણી શકે છે.
પશ્ચિમ બંગાળના કૂચ બિહાર જિલ્લામાં બનાવેલ, આ અત્યંત સવિસ્તર વાંસની ચટાઈઓ, સ્ટાર્ચવાળી વાંસની બારીક પટ્ટીઓમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે તેમના પરની કોતરવામાં આવેલી સાંસ્કૃતિક રચનાઓના કારણે અન્ય ચટાઈઓથી જુદી પડે છે.
પ્રભાતિ ધર કહે છે, “પરંપરાગત કમળકોશને કોલા ગાચ [કેળાનું ઝાડ], મયૂર [મોર], મંગલ ઘાટ [નાળિયેર સાથેનું કળશ], સ્વસ્તિક [સુખાકારીનું પ્રતીક] જેવા શુભ રૂપકોથી શણગારવામાં આવે છે.”
પ્રભાતિ કમળકોશના મુઠ્ઠીભર વણકરોમાંથી એક છે, જે આને વણીને ચટાઈ બનાવી શકે છે, અને તેમણે 10 વર્ષની નાની ઉંમરે આની શરૂઆત કરી હતી. 36 વર્ષીય પ્રભાતિ ઉંમર કરતાં વહેલાં આ કામમાં લાગી જવાના સૂચનને નકારતાં કહે છે, “આ ગામ [ઘેગીરઘાટ ગામ] માં દરેક વ્યક્તિ ખૂબ જ નાની ઉંમરથી ચટાઈઓ વણવાનું શરૂ કરી દે છે. મારી માતા કમળકોશના અમુક ભાગોને જ વણી શકતી હતી, પરંતુ મારા પિતાને ડિઝાઇનની સારી સમજ હતી અને તેઓ આને સારી રીતે સમજાવતા, કહેતા, ‘આ ડિઝાઇનને આ રીતે વણવાની કોશિશ કરો.’ તેમ છતાં તેઓ પોતે વણાટ કરી શકતા ન હતા.” પ્રભાતિને લાગે છે કે તેમણે તેમની વિગતવાર સમજૂતીઓમાંથી ઘણો ફાયદો મેળવ્યો છે.
અમે ઘેગીરઘાટમાં તેમના ઘરના વરંડામાં બેઠાં છીએ. મંડપથી ઢંકાયેલા આ વિસ્તારમાં જ મોટાભાગના વણકરો કામ કરવાનું પસંદ કરે છે. તેમના પરિવારના સભ્યો તેમની આસપાસ બેસેલા છે, જેઓ હસ્તકલા સાથે જોડાયેલા વિવિધ કાર્યોમાં મદદ કરે છે. ચટાઈની અંદરની રચનાઓની વાસ્તવિક વણાટની કલ્પના અને રચના માત્ર પ્રભાતિ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. તેઓ પોતાની ડિઝાઇન પ્રક્રિયા વિશે કહે છે, “અમે અમારી યાદશક્તિથી વડે જ આવું કરવા ટેવાયેલાં છીએ.”