तीर-तखार के लइका मन ला पता चलथे के प्रभाती के हुनर वो मन के काम आही, येकरे सेती वो मन सिखाय सेती हलाकान करत हवंय: “मोर परोसी के बेटी मोला कहिथे, ‘काकी मोला घलो सिखाओ!’” छुट्टी अऊ हफ्ता के आखिर के बखत ओकर घर सीखे के जगा बन जाथे. वो ह कहिथे, “वो मजुर अऊ रुख बनाय बर भारी आतुर हवंय. वइसे, वो मन येला तुरते नइ बुने सकंय. येकरे सेती, मंय वो मन ला सरकी के किनारा मन ला पूरा करे बर कहिथों, अऊ जब मंय वो तरीका ले बुनई करत रहिथों त वो मन देखत रहिथें. धीरे-धीरे मंय वो मन ला सिखा दिहूँ.”

वइसे तो मंदिरा कमलकोश बुने सीखत हवय, फेर वोला वोला पक्का भरोसा हवय के वोला अइसने काम चाही जऊन मं जियादा पइसा मिले अऊ आराम घलो मिलय. वो ह कहिथे, “हो सकत हे मंय नर्सिंग के ट्रेनिंग लेवंव. सरकी बुनई मं भारी मिहनत लागथे. गर कऊनो (दूसर) काम करही, त वो ह सुस्तावत बइठ सकथे अऊ कमाय सकही. वोला हर बखत मिहनत करे नइ परय. येकरे सेती [मोर पीढ़ी के] कऊनो घलो सरकी बनाय नइ चाहय.”

अपन बात ला साबित करे वो ह अपन महतारी के दिन भर के काम के लिस्ट बनाथे: “मोर दाई हरेक बिहनिया 5.30 बजे जाग जाथे. वो घर ला बुहारथे. ओकर बाद वो ह घंटा भर तक ले सरकी बुने मं लाग जाथे. वो ह हमरा बर रांधथे घलो काबर के हमन बिहनिया खा लेथन. वो ह खाय के बाद मंझनिया तक ले बुनत रहिथे. नुहाय सेती काम ला छोड़थे. ओकर बाद घर के साफ-सफई करथे अऊ मंझनिया बुनई करे लग जाथे. वो ह रतिहा 9 बजे तक ले बुनत रहिथे. ओकर बाद वो ह रांधथे. हमन सब्बो खाथन अऊ सुत जाथन.”

मंदिरा कहिथे, “मोर दाई-ददा मेला-ठेला मं नइ जावंय काबर के घर मं बनेच बूता काम रहिथे. हमन ला खाय बर हर दिन कमाय बर परथे काबर के तभेच हमन अपन रोज के गुजरा सेती महिना के 15 हजार रूपिया के आमदनी जोरे सकथन.”