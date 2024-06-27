प्रभाती के मोहल्ला में पड़ोस में रहे वाला लरिकन लोग प्रभाती लगे हुलस के चटाई बीने के कारीगरी सीखे आवेला. ऊ लोग जिद करेला, “पड़ोसी के लइकी हमरा से कहेली, ‘चाची, चाची हमरो सिखाईं ना!’” एकर नतीजा होला कि छुट्टी होखे, चाहे शनीचर, एतवार- घर वर्कशॉप बन जाला. “ऊ लोग बहुते उत्सुक रहेला कि चटाई में मोर आउर गाछ के डिजाइन कइसे बन जाला. अइसे त हमरा पता बा कि एतना मुस्किल डिजाइन अबही ऊ लोग के ना समझ में आई. एहि से हम ओह लोग के चटाई के किनारी बनावे के सिखाएनी आउर कहेनी हमरा डिजाइन बनावत ध्यान से देख. हम सोचले बानी एह लोग के धीरे-धीरे सीखा देहम.”

अइसे त मंदिरा कमलकोस तइयार करे के सीख रहल बाड़ी, बाकिर ऊ अइसन काम करे के चाहत बाड़ी जेकरा में पइसा पर्याप्त होखे आउर छुट्टी भी मिल जाव. “हम नर्सिंग के ट्रेनिंग लेवे के चाहत बानी. चटाई बीने के काम में बहुते मिहनत बा. कवनो दोसर काम कइल जाव, त ओह में कम से कम बीच में बइठे, सुस्ताए के टाइम मिली आउर कमाई भी अच्छा होखी. दिन भर खटे के जरूरत नइखे. एहि चलते केहू (हमार पीढ़ी में) चटाई बीने के काम ना करे के चाहे.”

आपन बात समझावे खातिर ऊ माई के दिन भर के रूटीन बतावे लगली: “माई रोज भोरे 5.30 बजे जाग जाली. घर में झाड़ू लगावेली, सफाई करेली. फेरु ऊ एक घंटा चटाई बीने के काम करेली. एकरा बाद ऊ भोर के खाना तइयार करेली. नस्ता करेली आउर दुपहरिया ले फेरु बीने के काम में लाग जाली. बीच में बस नहाए खातिर उठेली. एकरा बाद फेरु ऊ घर बहारेली आउर दुपहरिया में फेरु से बीने के काम सुरु कर देवेली. एह घरिया से बीनत-बीनत उनका रात के नौ बाज जाला. नौ बजे के बाद उठेली, रात के खाना पकावेली. हमनी खाएनी तब जाके ऊ सुतेली.”

“हमार माई-बाऊजी लोग घर में जादे काम होखे के चलते कबो घूमे-फिरे चाहे मेला देखे ना जाए. हमनी रोज एगो पाटी तइयार करे के कोसिस करेनी. तब जाके खरचा चलावे खातिर घर में महीना के 15,000 रुपइया आवेला,” मंदिरा बतइली.