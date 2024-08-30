वास्तव में उनका योगदान बहुत बड़ा था, यहां तक ​​कि अपने क्रांतिकारी पति वैद्यनाथ महतो से भी ज़्यादा, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी के बतौर मान्यता मिली हुई थी और उनकी प्रतिष्ठा भी थी. मानबाज़ार ब्लॉक में स्थित उनके घर जब हम पहुंचे थे, उसके 20 साल पहले ही वैद्यनाथ महतो की मृत्यु हो चुकी थी. मेरी सहकर्मी स्मिता खटोर और मैं तब बहुत निराश हुए थे, जब उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ ख़ुद के स्वतंत्रता सेनानी होने को ख़ारिज कर दिया था. और इसका कारण समझने में हमें घंटों लग गए थे.

वह 1980 की स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अनुसार 'स्वतंत्रता सेनानी' की परिभाषा के हिसाब से सोचती थीं और उसके प्रति ईमानदार थीं. महिलाओं और ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ उनके संघर्षों को बड़े पैमाने पर इस परिभाषा से बाहर रखा गया; और आदोलन में जेल जाने को काफ़ी महत्ता दी गई - जिसके चलते भूमिगत क्रांतिकारियों का बड़ा हिस्सा भी इससे बाहर हो गया. इससे भी बदतर बात ये थी कि भूमिगत क्रांतिकारियों से उनके कामों/अपराधों के 'सबूत' मांगे गए - यानी कि ब्रिटिश राज के काग़ज़ों के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को प्रमाणित किया जा रहा था!

जब हमने अलग नज़रिए से चीज़ों पर दृष्टि डाली, अलग ढंग से उन पर चर्चा की और समझ पाए, तो भवानी महतो के महान त्याग को देखकर दंग रह गए. पुरुलिया के जंगलों में छिपे भूमिगत क्रांतिकारियों का पेट पालने के चक्कर में उन्होंने बहुत जोखिम उठाया था. वह अक्सर 20 या उससे ज़्यादा क्रांतिकारियों के लिए खाना बनाती थीं और खिलाती थीं - उसी समय वह 25 से ज़्यादा सदस्यों वाले परिवार का पेट भी पाल रही थीं. इसके अलावा, 1942-43 में, जब बंगाल का भीषण अकाल अपने चरम पर था, उस समय अनाज उगाना और खेती करना भी उनके ज़िम्मे ही था. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान कितना अविश्वसनीय है और कितने जोखिमों से भरा रहा है!

आपकी बहुत याद आएगी भवानी दीदी.