खिदिरपुर वो जगा आय जिहां लालबाबू रहिथे. वो ह कुर्मी समाज ले हवय (जेन ला बिहार अऊ पश्चिम बंगाल, दूनों राज मं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप मं सूचीबद्ध करेगे हवय) अऊ एक ठन भाड़ा के खोली मं, अपन जइसने काम करेइय्या तीन झिन आने लोगन मन के संग रहिथे. “ हमन काम खोजत शहर भर मं (कोलकाता) मं रेंगत किंजरत रहिथन. मंय अधिकतर शहर के दक्खिन हिस्सा मं जाथों,अऊ हरेक दिन नवा इलाका मं जाथों. आज मंय इहाँ गोड़िया मं हवं. कालि बालीगंज जाहूँ अऊ परन दिन संतोषपुर,” लालबाबू कहिथे, जेकर उमर करीबन 40 बछर के हवय. शहर भर मं बस-ऑटो मं आय-जाय मं ओकर रोज के 30 रूपिया खरचा हो जाथे.

गोड़िया मं, बस मं घंटा भर बइठे अऊ बनेच रेंगत जाय के बाद, वोला दिन के अपन ग्राहेक मिलथे.

वो ह फुटपाथ मं बइठ जाथे अऊ अपन संग लाय भूरुवा रंग के थैला ला निकारे हातुरी (हथौड़ा) अऊ छेनी ले पथरा ला टाँके के काम सुरु कर देथे. पथरा ले धुर्रा अऊ फूदका उठे लगथे, जेन ह ओकर हाथ-गोड़ मं जम जाथे.

ठक-ठक-ठक-ठक.

लालबाबू के काम एक धुन मं सरलग चलत रहिथे, जेकर ले पथरा मं टाँके के धारी के एक तरीका बन जाथे. कुछु (कारीगर) उपर कोती मछरी, कमल धन हाथी के डिज़ाइन बनाथें. फेर मोला ये टाँके नइ आवय. येकर बर खास ट्रेनिंग के जरूरत परथे, वो ह कहिथे, फेर ओकर हाथ चलत रहिथे अऊ अब वो ह नोरा के काम करही. लालबाबू बताथे के ये डिज़ाइन मं एक ठन खास किसम के धार होथे, जेन ह मसाला मन ला पीसे बर भारी ज़रूरी आय.

शिल-नोरा के काम करे के ताकत ओकर घिसे उपर रहिथे. लालबाबू कहिथे, “वो ह अक्सर चिकना सतह वाले पालिस करे पथरा ले बने होथे. फेर जब हमन शिल-नोरा ला टांकथन, त चिकनाई ला निकार देथन.” वो ह बताथे के बखत बखत मं, काम मं लाय सेती येकर सही पिसई बर येला फिर ले सुधारे जरूरी होथे. इहीच ला सुधारे बर लालबाबू जइसने लोगन मन ये काम करथें. फेर एक बेर टंका जाय के बाद, शिल-नोरा बछर भर तक ले चल सकथे.