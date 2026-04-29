कुर्मी बिरादरी (बिहार आ पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध) के लालबाबू खिदिरपुर में तीन गो अउरी लोगन के संघे एगो किराया के कमरा में रहेलन. उहो लोग इहे काम करेला. “हमनी के काम खातिर पूरा शहर (कोलकाता) में चलेनी जा. हम ज्यादातर दक्षिणी हिस्सा कवर करेनी, हर दिन कवनो अलग क्षेत्र में जायेनी. आज हम एइजा गरिया में बानी, काल्ह बालीगंज जाईब, अगिला दिन संतोषपुर जाईब,” चालीस के फेंटा में पहुंचल लालबाबू कहेलन. शहर में पब्लिक सवारी से यात्रा करे में उनके लगभग 30 रूपया प्रतिदिन के खर्चा पड़ेला.

गरिया में एक घंटा के बस यात्रा आ काफी पैदल चलला के बाद उनके अपने दिन के पहिला ग्राहक मिलल बा.

उ फुटपाथ पर बैठ जालें आ अपनी सलेटी बैग में निकलल हथौड़ी आ छेनी से कुटाई शुरू कर देलें. पत्थर से धूल आ कण के एगो बादल उठ रहल बा जवन उनकी हाथ गोड़ पर जमल जाता.

ठक-ठक-ठक-ठक.

लालबाबू के काम के ठक-ठक लगातार आ लय में चलता. एसे शिल पर टूटल रेखा के एगो पैटर्न बन रहल बा. “कुछ (कारीगर) लोग ऊपर मछरी, कमल या हाथी के डिजाईन बनावेला बाकिर हमके उकेरे ना आवेला. एकरी खातिर विशेष प्रशिक्षण के जरूरत होला,” उ कहेलन जबकि उनकर हाथ लगातार चल रहल बा आ अब नोरा के ओर बढ़ता. लालबाबू बतावेलन कि डिजाईन में एगो खास धार होला जवन मसालन पीसे खातिर जरूरी होला.

शिल-नोरा कइसन काम करी, ई घिसाई पर निर्भर करेला. “उ आमतौर पर चिकना सतह वाला पालिश कईल गईल पत्थर से बनावल जाला. जब शिल नोरा के कुटाई करेनी जा त हमनी के ए चिकनाई के काट देवेनी जा,” लालबाबू कहेलन. उ बतावेलन कि लगातार काम कईला से एकर धार भोथर हो जाला, जेके फिर से कुटवावे के पड़ेला. एकरी खातिर लालबाबू जइसन कारीगर लोगन के जरूरत पड़ेला. बाकिर एक बेर कुटाई हो गईला के बाद शिल नोरा एक साल तक ले चल सकेला.