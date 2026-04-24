बीते कुछेक बछर मं वोला कैंसर होय के पता चलिस. हमन वोला इलाज बर असम के सिलचर [करीबन 40 कोस दूरिहा] ले जाथे, अक्सर महीना मं एक बेर ले जियादा. मंय इलाज बर करीबन पांच लाख रूपिया खरचा कर चुके हवंव. अऊ काबर के मोला ये रकम उधार लेगे ला परिस, ते पायके मं भरी करजा मं बूड़े हवंव. इहाँ तक ले लकरी बर अपन कटहर के रुख बेंचे के बाद घलो. “आखिरी रुख 4,000 रूपिया मं बेचाइस,” रतीश कहिथे.

जब बढ़ई के काम मिलथे, त रतीश ला रोजी मं 500 रूपिया मिलथे. महीन मं वो ह जियादा ले जियादा 7,000 रूपिया कमा पाथे. फेर कतको पईंत अइसने घलो होथे जब वोला दू धन तीन महीना तक कोनो काम नइ मिलय. “ येकरे सेती मंय धरमनगर जाके बाजा बेचे सुरू कर देंय. पइसा कमई के हमर करा बस इहीच जरिया रहिस. मोर करा कों जमा पूंजी घलो नइ ये. मोर सबले बड़े बेटा शहर के एक ठन सोनार के दूकान मं काम करथे अऊ जतक होय सके, मोर मदद करथे, रतीश बताथे. ओकर चार लइक हवंय – तीन बेटा अऊ एक बेटी- जेन मन ज्योत्सना ला अस्पताल ले जाय के जम्मो इंतजाम करथें. सबले छोटे बेटी रिमिता, 17 बछर के हवय अऊ ये बखत हाई स्कूल मं पढ़त हवय.

गवेइय्या के एकेच सहारा ओकर संगीत आय. “मंय कोनो गीत धन धुन चुनथों अऊ खुदेच बजावत रहिथों. मोला कभू कोनो नइ सिखाइस. जब मंय दोतारा बजाथों, त मोला बखत के कोनो सुरता नइ रहय. मंय कभू सोचे नइ रहेंय के येकर ले पइसा कमाहूँ. ये त बस पांच बछर पहिली के बात आय, जब मंय तंगी ले गुजरत रहंय, वो बखत कोनो मोला दोतारा बनाके बेचे के सुझाव दिस.” अब तक ले वो ह 13 ठन दोतारा बेच चुके हवय. एक ठन दोतारा बनाय ले ओला 5,000 रूपिया तक मिल जाथे. “ एक ठन दोतारा बनाय मं 2000 के समान लागथे. फेर मंय अपन बनाय पहिला दोतारा ला कभू नइ बेचेंय. ओकर ले मोर भारी गहिर मया हवय.” ये बतावत रतीश के चेहरा मं उछाह छलक परथे.

अब वोला ग्राहेक मिले लगे हवंय. 45 बछर के साइंस के टीचर सुरेंद्र नाथ कहिथें, “मोला संगीत ले भारी मय हवय अऊ रतीश खुदेच सुग्घर बजाथे. जब मोला पता चलिस के वो ह दोतारा बनाथे, त मंय तुरते ओकर ले अपन बर एक ठन बनाय बर कहेंय.” वो ह रतीश के पहिला ग्राहेक रहिस. वो ह रतीश ला अऊ घलो दोतारा बनाय बर प्रोत्साहित करिस अऊ वोला इहाँ के एक ठन क्लब मं बजाय बर घलो बलायेंय.