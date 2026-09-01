जब एमएसडी लंबा समय ले चली आ रहल ब्यक्ति के आवाजाही, काम या रोजमर्रा के सेल्फ केयर के काम पर रोक लगावे ला तब एकरा के मांसपेशी आ कंकाल के बिकलांगता के रूप में वर्गीकृत कइल जाला – उन्खी के खेत काम करे वाला लोग एकरा खातिर बेहद कमजोर होला.

साल 2016 के एगो अध्ययन के मुताबिक, अहिल्यानगर (पहिले अहमदनगर नाम रहे) में सर्वेक्षण में शामिल गन्ना मजदूर में से करीब 50 प्रतिशत कमर दर्द से जूझत बाड़े, जवन कि एमएसडी के एकमात्र प्रमुख कारण बा, जवन कि दुनिया भर में 1.7 अरब लोग के प्रभावित कईलेबा.

बीड जिला के कठोडा गांव के बयालीस बरिस के गन्ना मजदूर शंकर वाघमारे इशारा करी के कहने कि, उन्खी के मजुरा लगातार उन्खी काटत समय कुबड़ रहेले. “हमनी के हरमैसा से गन्ना के गठरी उठावे खातिर झुक जानी जा, जवना से हमनी के पीठ के निचला हिस्सा प कुछु ढेरे दबाव पड़ेला.”

उन्खी कटला के अलावा नौकरी के बाकीर काम उनुका कमर के निचला हिस्सा के दर्द के भी अवुरी बढ़ा देला. पलायन करत बैरा घर ग्रस्ती के भारी सामान ट्रैक्टर पर उठावल, आ थक गइला पर ट्रैक्टर पर चढ़ल आ उतरल तक खतरा से भरल बा. वाघमारे आगे कहले कि, एक जगह से दूसरा जगह जाए वाला ट्रैक्टर में कम जगह में दु दिन अवुरी दु रात ले यात्रा कईला से हमार पीठ अवुरी कंडा हो जाला. “टेंट लगावल, साइट पर सामान उतारल आ उन्खी के खेत में अस्थायी डेरा में रहला से दशा के अउरी दुर्दशा हो जाला.”

बहुत लोग के एमएसडी के इंतजार ना करे के पड़ेला. दिन में 12-14 घंटा तक तेज हांसुआ चलावला से, आ तनिको मामूली चूक कईला से स्थायी चोट लाग सकता अवुरी अंत में स्थायी रूप से विकलांगता में हो सकता.

गन्ना के खेत में नाबालिग के काम कइला पर काम करे वाला एनजीओ टाटा ट्रस्ट के आशा परियोजना के संचालन करेवाला सामाजिक कार्यकर्ता परेश जयश्री मनोहर के कहल बा कि गन्ना मजुरा के बच्चा कुल खास तौर प अयीसन चोट के शिकार होने.

उ बतावेने कि, एगो माई-बाप आपन बच्चन के उन्खी के खेते में संगे ले आवेले, काहेंकी घर में बच्चन के देखभाल करेवाला केहु नईखे. “लइका अंत में खेत में मदद करेले, लेकिन उ लोग हंसुआ के इस्तेमाल करे में माहिर ना होखला से, खुद के गंभीर रूप से चोट पहुंचा लेने. ए लोग में से बहुत लोग बिना जूता के भी कटाई करेने एसे उनुका गोड़ में गंभीर चोट लागेला.” सांप आ बिच्छू के काटला के त बाते छोड़ दीं.

2013 में ग्रामीण महाराष्ट्र में भईल ए अध्ययन में कहल गईल कि, तीन में से दु से जादे मजदूर के गन्ना के हंसूआ उन्खी के डंटा के गोड़ी से चोट लागल बा.