हमीद दभोलकर कहते हैं कि देश में बढ़ते हिंदू बहुसंख्यकवाद के चलते मंदिर के ट्रस्टियों को पीड़ित होने का दावा करने और अपनी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का पर्दाफ़ाश करने को धर्म पर हमला बताने का मौक़ा मिलता है. “बाबा और मंदिर के ट्रस्ट हमेशा से ही भारत में असंगत रूप से सत्ता की ताक़त का आनंद उठाते रहे हैं,” वे कहते हैं. “लेकिन मौजूदा माहौल ने उन्हें और भी ज़्यादा छूट दे दी है.”

हालांकि, उनका मानना है कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा विरोधी क़ानून अब भी प्रतिरोध की पर्याप्त संभावनाएं देता है. हमीद के पिता, नरेंद्र दाभोलकर, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एएनआईएस) के संस्थापक और अंधविश्वास विरोधी अभियान के अग्रदूत थे, ने इस क़ानून को व्यवहार में बदलने के लिए जीवन भर संघर्ष किया. साल 2013 में, हिंदू कट्टरपंथियों ने पुणे में उनकी हत्या कर दी, जिनमें से दो आरोपियों को अब उनकी हत्या के लिए दोषी ठहराया जा चुका है. इस घटना के तुरंत बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधेयक को पारित किया और राज्य में अंधश्रद्धा विरोधी क़ानून लागू हो गया.

“अंधश्रद्धा विरोधी क़ानून का महत्व यह है कि इसमें साफ़-साफ़ कहा गया है कि किसी भी धर्म में अंधविश्वास की जगह नहीं है,” हमीद बताते हैं. “इसे क़ानून द्वारा मान्यता दी गई है.”

गरड़ और एएनआईएस के हस्तक्षेप के बाद मोहटा मंदिर के ट्रस्टियों पर इसी क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया, जो अलौकिक शक्तियों और चमत्कार करने के दावों को अपराध घोषित करता है.

हालांकि, पुलिस द्वारा की गई जांच और आगे की कार्रवाई निराशाजनक रही है, जो मोहटा मंदिर ट्रस्ट की ताक़त और प्रभाव को दर्शाती है. केवल पांच लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने के लिए गिरफ़्तार किया गया, जिनमें पुरोहित प्रदीप जाधव भी शामिल था, जिसने सोने के जंतर गाड़ने के काम को अंजाम दिया था. लेकिन, दोनों जजों पर कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनका नाम मूल शिकायत में था. आरोप-पत्र में उनका ज़िक्र तक नहीं था.

यह मामला इस समय अहिल्यानगर के मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट के सामने लंबित है. पारी द्वारा संपर्क किए जाने पर मंदिर ट्रस्ट के वर्तमान सीईओ सुरेश भांगे ने कहा, “यह मामला पिछले ट्रस्टियों के ख़िलाफ़ चल रहा है और ट्रस्ट का अब इससे कोई लेना-देना नहीं है. यह पिछले ट्रस्टियों के प्रशासन में हुआ था. मुझे अब इसके बारे में कुछ नहीं पता. मंदिर ट्रस्ट अब इसमें शामिल नहीं है.”