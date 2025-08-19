हमिद दाभोलकर कहिथे के बढ़त हिंदू बहुसंख्यकवाद मंदिर ट्रस्ट ला पीड़ित होय के सहारा लेगे अऊ ये दावा करे के मऊका देथे के वो मन के धोखाधड़ी के करतूत ला उजागर करे ह धरम उपर हमला आय. वो ह कहिथे, “भारत मं बाबा मन अऊ मंदिर ट्रस्ट मन ला हमेसा ले बेहिसाब ताकत मिलत रहे हवय. फेर आज के माहौल ह वो मन ला पहिलीच ले पाप के भागी होय ले उपर राख दे हवय.

फेर ओकर कहना हवय के महाराष्ट्र मं अंधविश्वास विरोधी विधेयक विरोध के जगा घलो राखथे. हमिद के ददा, नरेंद्र दाभोलकर, जेन ह एएनआईएस के संस्थापक अऊ अंधविश्वास विरोधी अभियान के अगुवा रहिस, ह ये विधेयक ला अमल मं लाय बर जिनगी भर जूझत रहिस. साल 2013 मं, पुणे मं हिंदू कट्टरपंथी मन ओकर हत्या कर दीन - ये मन ले दू झिन ला हत्या के दोसी करार देय गे हवय - ओकर सक्रियता सेती. येकर बाद तुरते, महाराष्ट्र सरकार ह ये विधेयक ला परित कर दीस अऊ ये राज मं कानून बन गे.

हमिद कहिथें, “अंधविश्वास विरोधी विधेयक के महत्ता ये आय के ये ह फोरके कहिथे के अंधविश्वास कोनो घलो धरम के हिस्सा नो हे. येला कानूनन स्वीकार कर लेय गे हे.”

गरड़ अऊ एएनआईएस के दखल के बाद, मोहटा मंदिर के ट्रस्टी मन के उपर उहिच कानून के तहत आरोप लगाय गीस, जउन ह देवी शक्ति अऊ चमत्कार के ताकत के दावा ला अपराध बनाथे.

फेर पुलिस के जाँच अऊ आगू के कार्रवाई निराशाजनक रहे हवय, जेन ह मोहटा मंदिर ट्रस्ट के ताकत अऊ असर जा उजागर करथे. पइसा के धोखाधड़ी अऊ अंधविश्वास ला बढ़ावा देय के आरोप मं सिरिफ पाँच झिन ला गिरफ्तार करे गीस, ये मन मं प्रदीप जाधव घलो हवय, जेन ह सोना के जंतर मन ला गाड़े के योजना के काम करेइय्या बाबा रहिस. वइसे, दूनों जज मन ला कोनो कानूनी कार्रवाई झेले नइ परिस. वइसे मूल सिकायत मं ओकर मन के नांव रहिस, फेर आरोपपत्र मं वो मन के जिकर नइ ये.

ये मामला के सुनवाई ये बखत अहिल्यानगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट मं चलत हवय. पीएआरआई डहर ले संपर्क करे जाय ले, मंदिर ट्रस्ट के ये बखत के सीईओ सुरेश भांगे कहिथें, “ये मामला पहिली के ट्रस्टी मन के खिलाफ चलत हवय अऊ ट्रस्ट के अब ओकर मन ले कोनो लेना-देना नइ ये. ये ह पहिली के ट्रस्टी मन के कार्यकाल मं होय रहिस. मोला अब येकर बारे मं कुछु मालूम नइ ये. मंदिर ट्रस्ट अब ये मं सामिल नइ ये.”